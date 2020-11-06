颱風天載「11潛水學員」出海！南灣業者喊冤：檢修浮球…墾管處開罰

記者吳奕靖、許宥孺、戴若涵／屏東報導

第20號颱風「閃電」暴風圈6日上午10時接觸台灣陸地，中午過後屏東恆春半島出現明顯雨勢，孰料，有遊艇趁著上午風浪不大時載著11名潛水學員出海，遭相關單位開罰。挨罰的潛水業者余先生表示，店家承包墾管處工程，是要出海檢修浮球。對此，墾管處則稱，檢修浮球應於颱風前夕結束，仍依法開罰。

▲▼潛水業者颱風天載11學員出海，遭開罰稱是檢修浮球兼訓練。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

中央氣象局6日下午1時15分發布海上陸上颱風警報，，內容指出颱風中心位於鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西移動，暴風圈正逐漸進入恆春半島，對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅。

6日上午9時許一艘載有12人（1名船長、11名潛水學員）的遊艇出港，事後遭戒護回港。對此，余姓潛水業者澄清，上午出港時由於風力在7級以下，也尚未發布海警，有判斷水況安全才出海，強調一切合乎規定，且船上載的11名學員是教練班學員，皆有豐富的潛水經驗，有的早已潛水達上百次、甚至上千次。

他稱，業者有承包墾管處的工程，颱風前會對南灣的浮球進行檢修，6日上午業者想著人多好辦事，帶學員出海訓練兼下水檢修，一聽到船長敲鐘「噹噹噹」警示上船，一行人便趕緊撤離，並依照指示進港，當時出海前海巡人員還有提醒他們要注意安全。

依屏東縣政府公告，海域、港口、海岸平均風力達7以上才執行各式船舶進出港管制。經查，該艘遊艇於9點許出港，恆春陣風為4級，故未限制其出港，但針對承包檢修浮球工程一事，墾管處回應，檢修相關事宜應在颱風前夕結束，且依相關法規指出，在國家公園範圍內一旦發布海警就禁止潛水活動，也者觸犯國家公園法，將依法開罰3千元。