閃電颱風襲！內埔警勸619遊客勿留山區...編組人員加強防災整備

▲屏東縣內埔警方6日上山勸登山客下山，以策安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

閃電颱風影響範圍擴及屏東、恆春半島等，山區會有局部大雨或豪大雨發生，為避免登山客發生危險，內埔警分局立即聯繫11月5日至7日登記入山民眾，勸導盡速下山、前往安全住宿區或延後上山日期，總計勸導199件619人。

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▲▼白賓山設禁止進人標誌、勸離登山客。

因應閃電颱風來襲，屏東縣政府災害應變中心於今天早上9時提升「閃電颱風災害應變中心」一級開設，內埔警分局各編組人員均派員進駐，加強防災整備，針對轄內易淹水或土石流災害潛勢地區，作好預防性疏散撤離。

警方並預防性管制轄區北大武山、白賓山、笠頂山等各登山口，嚴禁從事登山、健行等危險活動，對於仍在山上的民眾，加速勸導登山客下山，今天共計勸導29人並已全數安全下山。

分局長蔡耀順呼籲，中央氣象局已對高雄、屏東發布大雨特報，山區豪雨造成土石含水量飽和，容易有鬆動坍方或樹枝折斷危險，為了安全起見，轄內各山地分駐（派出）所利用轄區跑馬燈加強宣導民眾避免從事山域活動，警方在颱風期間亦會隨時注意治安與道路交通狀況，遇有道路障礙立即排除並通報相關單位處置，以保障居民生命財產安全。

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