快訊／閃電緊貼南台灣漫步！暴風圈籠罩「紫爆」灌豪雨

▲閃電動向雷達回波圖。（圖／中央氣象局）

記者柯沛辰／綜合報導

中央氣象局6日晚間8點30分更新海上、陸上颱風警報，目前輕颱「閃電」颱風中心位在鵝鑾鼻西南西方海面，向西北西轉西南西移動，由於暴風圈已進入恆春半島、台灣東南部、南部陸地，侵襲臺東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南，今晚到清晨豪雨持續，上述地區須嚴加戒備，並防強風豪雨。

根據氣象局觀測，今年第20號颱風「閃電」6日晚間8點中心位在北緯21.8度、東經120.4度，即鵝鑾鼻西南西方約50公里處，中心氣壓982百帕，近中心最大風速每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風；瞬間最大陣風可達每小時126公里，相當於12級風，持續以每小時12公里速度，向西北西轉西南西進行。

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▲閃電路徑預測。（圖／中央氣象局）

氣象局資深預報員徐仲毅表示，今晚是閃電最接近台灣的時候，受到颱風及其外圍環流影響，6日晚間至7日台東縣、恆春半島、屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生機率，花蓮、屏東地區、綠島、蘭嶼有局部大雨發生機率，山區須慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區則慎防淹水。

徐仲毅指出，台東、恆春半島6日晚上到7日清晨大雨持續，但7日白天開始趨緩，而且下午花東地區、恆春半島雨勢明顯減少，東北風會南下，所以北部地區的雨量增加，中南部山區也會出現零星降雨情況，特別是7日入夜後，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭雨勢將明顯增加。

▲氣象局資深預報員徐仲毅。（圖／氣象局直播）

至於今晚（6日）雨量部分，目前最多落在屏東縣泰武鄉西大武山242毫米，其次是臺東縣達仁鄉勝林山217毫米，時雨量最高達到80毫米。氣象局研判，閃電經過台灣後，由於環境對結構不利，最快7日轉變為熱帶性低氣壓。

另外，今晚（6日）至明天（7日）台灣附近各海面風浪偏大，恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區有10級以上強陣風，西半部、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風。海象方面，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島及澎湖沿海易有長浪發生，前往海邊須注意安全。

▼定量降水預報，南台灣出現「紫爆」，預測7日幾乎全台有雨。（圖／中央氣象局）

▼氣象局晚間8點持續發布3縣市豪大雨特報。（圖／中央氣象局）