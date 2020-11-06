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無論誰當選！　學者：美中經濟關係不會有太大改善

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▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／路透）

▲2020美國總統大選目前結果未定。（圖／路透）

文／中央社記者吳柏緯台北6日電

美國總統大選結果牽動選後的經濟政策，學者認為，不論川普或是拜登當選，美中經濟關係從夥伴變成對手已是既定事實，不會有太大的改善，不過手段會有激烈或緩和的差異。

中華戰略前瞻協會今天上午舉行「美國總統大選後華府－台北－北京三方互動與未來可能之發展」座談會，邀請多位兩岸關係、政治學者出席與談。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中認為，美國大選之後，不論是哪一個人獲勝，基本上不會改變美中對抗的態勢，不過相較於共和黨籍現任總統川普較為明確的政策方向，民主黨候選人拜登的中國戰略需要一段時間才能比較明確。

淡江大學中國大陸研究所副教授李志強持類似看法指出，美國和中國大陸的經濟關係，已經從合作夥伴變成競爭對手，不論民主黨或共和黨，都有共識「中國大陸已經對於美國的地位造成嚴重威脅」。

▲▼中華戰略前瞻協會美國總統大選後「華府—台北—北京」三方互動與未來可能之發展座談會。（圖／記者曾俊豪攝）

▲中華戰略前瞻協會美國總統大選後「華府—台北—北京」三方互動與未來可能之發展座談會。（圖／記者曾俊豪攝）

李志強說，川普（Donald Trump）在上任一年後，即對中國大陸發動貿易戰，有跡可循。他分析，從2008年金融海嘯之後，中國大陸開始積極進行產業轉型。近年一方面以「一帶一路」向外輸出傳統產業產能，同時發展面板、半導體與5G設備等上游關鍵零組件產業，以及宣示中國製造2025願景。在這樣的背景之下，美國認為中國的這些舉動不斷挑戰其全球經濟利益地位與高科技領導者角色。

若是川普連任，李志強認為，「終止對中國依賴」仍是美中經濟戰略主軸，包含推動美國企業回流以及產業鏈去中國化，都會持續推進。

不過外界有一種說法，認為如果拜登（Joe Biden）當選後，將會一改川普政府的高壓手段，放寬對中國的經濟封鎖。李志強強調，美中經濟關係為對手已是既定事實，不會有太大的改善。

李志強指出，在貿易戰的壓力之下，中國大陸去年的全球出口額還呈現微幅成長，反而是美國面臨物價上揚、產業衰退等衝擊。不但因為高關稅造成進口中國大陸商品的成本增加，而且中國大陸也並未落實購買美國商品的承諾，與此同時，陸方持續向國有企業提供補貼且傷害美國企業的智慧財產權。因此，拜登一直認為美中貿易戰及第一階段協議是失敗而且傷害美國利益。

李志強分析，拜登並不認為川普對中國採取強硬經濟策略的方向有錯，但是認定川普的手段無效。他認為，若拜登當選，上任之後首要目標應該重新思考關稅政策，藉由降低對中國的進口產品關稅，改善美國當前的困境，但同時以這樣的行動當作籌碼，要求中國大陸要面對並解決智財權爭議與市場開放等問題，同時也能安撫美國國內的企業。


李志強提到，外界認為貿易戰整體的結果是雙輸，贏家只有少部分的美國廠商，大多數美國消費者承受貿易戰帶來的壓力。但拜登期望透過這樣的方式，追求雙贏的局面。

國立成功大學政治學系教授周志杰觀察，拜登的對中政策有三大面向，分別是不採取極限施壓、重拾政策穩定性及一致性；美中重回鬥而不破、對抗亦合作的互動；重回多邊主義的場域和重新取信於盟邦以制約中共。（編輯：周慧盈）

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