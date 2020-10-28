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「是你們！」國中少女臥倒校園變形亡…留中英文紙條藏死亡線索

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▲▼國中少女離奇墜樓亡。（圖／翻攝自微博）

▲國中少女離奇墜樓亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

今年國小畢業後，湖南長沙少女笑笑（化名）升學到當地一所國中。10月13日晚，父親卻突然接到女兒班導師的電話，說孩子出事了！他回憶，事後多次詢問女兒墜樓的原因，但校方都說並不清楚。隨後，老師整理孩子遺物時，找到一張紙條，上面竟寫著「不是我，是你們，Lqj，Djx」，留下了謎團。

據《猛獁新聞》報導，8月31日，笑笑到青竹湖湘一外國語學校，開始國中的生活。然而，新的學校生活剛剛開始不久，一場突如其來的事情卻將這個家庭徹底陷入了崩潰中，笑笑在學校墜樓了！

「我們只想知道孩子在學校到底發生了什麼？一個好好的孩子怎麼就會墜樓了？」10月27日，父親提起笑笑稱，孩子是一家的驕傲，性格很好，而且特別善良。今年國小畢業後，8月31日，笑笑到學校報到。在入校前，家人就提前徵求了孩子的意見，問她是否願意住校。

笑笑的回答是肯定的，因為她想早點融入到集體生活中去，「她說這樣不僅對自己是個很好的鍛煉，而且也能夠跟身邊的同學培養好的關係，」父親回憶。

聽到孩子的決定，父親同意了，讓笑笑住校。在學校期間，笑笑果然不負家人的期望，新生訓練時就獲得了優秀獎狀。十一放假期間，她回到家中，還陪著家人過了小長假。

▲▼孤單,失戀,自殺,跳樓,憂鬱,分手,頂樓,單身。（圖／翻攝自pixabay）

▲女孩6樓墜下慘死。（示意圖／翻攝自pixabay）

10月9日，學校開學了，笑笑也和其他學生一樣，重新回到了校園開始了住宿生活。然而，就在10月13日晚21時50分，父親卻突然接到了班導師的電話通知，說孩子出事了。

父親匆忙趕往長沙泰和醫院，看到了奄奄一息的女兒。因為傷勢嚴重，笑笑又被緊急轉到了湘雅附一醫院，然而，這個年僅11歲的女孩還是沒能挺過去，在10月14日12時58分去世。父親稱，從學校那裡他瞭解到，女兒是13日晚上21點13分從女生宿舍的6樓房間墜落了，當時還意識清楚。

事發後，父親曾前往笑笑出事的地方，「這是學校女生宿舍的6樓603房間，而女兒是住在宿舍5樓。」他稱，宿舍的6樓是空著的，有的房間鎖上了，有的則沒有鎖，住在該宿舍樓的女生們都可以輕而易舉的上到6樓來。

「笑笑是個性格很好的女孩兒，而且很善良，經常跟她媽媽一起做慈善！」回憶起女兒，父親有些哽咽稱，妻子一直都在堅持做慈善事業，家庭的薰陶讓笑笑從小就有一顆溫暖的心；女兒經常在放假的時候，跟著她媽媽一起去福利院探望老人和一些身患殘疾的孩子。

父親說，「笑笑從進入國中開始，在家從未有任何異常的表現，這期間更不曾跟家人吵嘴或發生過矛盾，這也是家人無法理解孩子在學校究竟發生了什麼事情，讓她如此想不開……。」

父親稱，事發後當地警方已經介入此事，告知排除他殺。從10月13日事發至今，校方曾5次跟家屬溝通此事，父親也多次詢問笑笑墜樓的真正原因，但班導師和其他老師都說不清楚，而校方至今也沒給個明白的說法。

父親稱，老師整理遺物時，曾在笑笑的課桌內找到一張紙條，上面寫道，「不是我，是你們，Lqj，Djx」。家人通過這張紙條，判斷兩個英文很有可能是笑笑提到的「你們」，「這張紙條很可能是孩子在學校跟同學或者老師存在什麼矛盾，導致笑笑有不好的情緒，而她又把這些內心的委屈寫在了紙上。」

「既然老師說不清楚笑笑墜樓的原因，那當事學生應該最清楚，」父親也曾多次想跟笑笑的同學們溝通下，瞭解下關於女兒的情況，但均被校方拒絕。

11月25日就是笑笑12歲的生日，但她的生命卻永遠定格。27日下午，父親再次前往學校溝通此事，但依然沒給個結果，「雖然我們只有笑笑一個孩子，但孩子去世後，我們還是決定將她的眼角膜捐獻給需要幫助的人，讓笑笑依然能看到這個世界，讓她的善良能夠延續下去。」

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