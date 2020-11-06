首本手語新冠肺炎繪本　中正大學手語研究團隊參與跨國翻譯計畫

▲中正大學手語研究團隊參與跨國翻譯計畫。（圖／中正大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中正大學手語語言學台灣研究中心受邀參與跨國計畫，與全球十餘個國家團隊聯手將5本武漢肺炎題材的國外兒童故事書翻譯成各國手語，並錄製影片上傳影音平台。中正大學表示，目前中正團隊翻譯的台灣手語故事書已全數上架，盼在尚未平息的疫情之下，幫助聽損兒童學習防疫新知，也做為親子互動的數位讀本。



「新型冠狀病毒一、二月爆發，國外學校陸續停課，許多出版社為此特別出版外文故事書讓小孩子可以在家閱讀，或是親子閱讀。」中正大學手語語言學台灣研究中心主任蔡素娟說，為了讓聽損兒童也能瞭解疫情狀況，國外有一個專門編輯和推廣手語電子書的非營利兒童閱讀網路分享平台「RISE」，特別篩選5本英文故事書，並邀集英國、德國、比利時、波蘭、義大利、巴西、印度、以色列、南非等15國團隊把故事書翻譯成各國手語，而全台唯一研究手語語言學的中正大學語言所更因此被選為翻譯台灣版本的團隊。



從今年承接這項跨國計畫後，中正大學手語研究團隊將英文故事書翻譯成符合台灣風情且貼近孩童用語的中文文本，再找來就讀語言所的聾生陳毓儀用手語說故事、錄製影片，所有工作都在三、四個月內完成。蔡素娟表示，最需要花時間的討論莫過於一些專有名詞或新詞彙在手語上的表達，例如難以區分流行性感冒和普通感冒的差別，還有武漢肺炎在聾人之間也有好幾種手語比法等。



這次中正手語研究團隊翻譯了5本英文兒童故事書，內容都與新冠病毒有關。「像是病毒是什麼、感染途徑有哪些、如何自我防護、醫護人員及其他服務業人員的貢獻等等。」蔡素娟說，在故事書中，也教導聽損孩童當學校停課時該如何因應、防疫期間在家如何與兄弟姊妹之間相處、幫忙父母等，每一本故事書依照內容深淺與篇幅長短，從學齡前的幼兒到小學中高年級的孩童都能閱讀。



中正大學語言所全力投入手語語言學超過20年，至今仍是全台唯一從事手語語言學研究的團隊，不僅耗時多年建置中英文雙語查詢解說的「台灣手語線上辭典」，更在2015年設立「手語語言學台灣研究中心」，成為國際間手語研究與交流的重要平台。蔡素娟表示，近年中正手語研究中心受邀參與聯合國教科文組織世界語言調查，也針對歐盟世界手語資料庫計畫提供台灣手語語言學結構分析資料等。



「在台灣疫情相對穩定的狀態下，台灣兒童能瞭解世界其他地區兒童面臨停課，甚至封城等狀況，培養國際觀，同時更珍惜自己擁有的平安幸福。」蔡素娟說，中正團隊用台灣聾人的母語，也就是台灣手語呈現5本故事書，讓資訊相對不足或文字閱讀能力較弱的台灣聽損兒童，能夠吸取新冠病毒的重要資訊與知識，更讓兒童與社會接軌，引發對社會的關懷。

