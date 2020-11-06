印度飛武漢航班「26人感染」！　大陸對印度暫時關閉邊境

▲印度疫情嚴重。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國駐印度大使館5日宣佈，因疫情原因，暫時停止在印度的外國人持目前有效中國簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境中國，中國駐印度使（領）館也不為上述人員簽發《健康狀況聲明書》。據悉，這與10月30日一架從印度新德里飛抵湖北武漢的印度航空航班，發現26名感染者有關。

據湖北衛健委消息，截至2020年11月4日24時，湖北現有確診病例4例，尚在集中隔離醫學觀察的無癥狀感染者22例（以上均為境外輸入，來自印度新德里-武漢AI1314航班），尚在集中隔離醫學觀察的密切接觸者251例（均為印度新德里-武漢AI1314航班確診病例和無癥狀感染者的密切接觸者）。

根據大陸駐印度大使館發布的前述公告，持外交、公務、禮遇、C字簽證人員入境中國不受影響。外國人如確有特殊緊急赴華需要，仍可向中國駐印度使（領）館申請簽證，持2020年11月3日後簽發的簽證入境不受影響。

大陸駐印度大使館日前還公告，為減少新冠肺炎疫情跨境傳播，自印度當地時間11月7日零時起，自印度出發，搭乘航班赴中國的中外籍乘客，都必須憑新冠病毒核酸檢測陰性證明和血清特異性IgM抗體（以下簡稱血清IgM抗體）檢測陰性證明，申請並獲得帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。

印度目前疫情的嚴重性僅次於美國，根據美國約翰霍普金斯大學統計，印度新冠肺炎感染者累計已超過836萬人，並因此導致12.4萬人死亡。

除印度之外，大陸近日也對英國、比利時和菲律賓採取相同的邊境管制措施，暫停在這些國家人員持目前有效的中國簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境中國。

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