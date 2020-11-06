山區聯外道路全時監控！台東山老鼠盜採牛樟菇...變犯罪實錄

▲野生牛樟菇11包，重2.43公斤，市價接近20萬元。。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東林管處日前利用物聯網全時監控系統，查獲一起山老鼠盜採野生牛樟菇案，當場起出野生牛樟菇11包，重2.43公斤，市價接近20萬元。全案依違反森林法及竊盜等罪嫌，移送台東地方檢察署依法偵辦。

台東林管處關山工作站在2個月前，發現轄區內國有林班地有複雜份子出入，與台東縣警察局關山分局轄內分駐所及派出所共組機動性查緝隊，並在山老鼠進出的山區，運用物聯網全時監控科技，隨時掌控林班出入份子。終於在3日下午3時50分接收物聯網全時監控訊息通報，發現關山事業區第55林班連通台九線的小徑上，有一名陌生臉孔，從畫面觀察該名男子肩膀的背包肩帶下陷程度推斷，背包應該背有重物。

▲與面額100元紙鈔大小的牛樟茹。

關山工作站人員立即聯繫關山分駐所及崁頂派出所，在10分鐘內立刻集結鄰近警力支援，在接近17時發現物聯網全時監控所傳遞訊息內該名陌生男子準備搭上接應車，查緝隊立即上前盤查，並請該名男子打開後車廂，赫然發現數十袋已分級包裝牛樟菇11包並取出犯罪工具一批。

▲物聯網全時監視系統傳回的嫌犯影像。

該名男子見人贓俱獲，大勢已去，也不再辯解，當場承認竊取國有林班地內牛樟菇，員警也將犯嫌與前來接應男子帶回偵訊，由於天色昏暗，警方擔心貿然帶犯嫌指認現場且山路崎嶇陡峭，恐有危險之虞，因此在隔日清晨帶犯嫌前往國有林地確認盜採地點無誤後，依違反森林法及竊盜等罪嫌，移送台東地方檢察署依法偵辦。

台東林管處代理處長吳昌祐表示，在運用科技監控設備及林、警超前佈署下，更能順利查獲違反森林法案件，呼籲不法份子，不要再有竊取林產物的念頭，你的一舉一動都在林、警的監控中。

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