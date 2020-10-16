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5肌肉移工扮山老鼠！夜闖深山助揹1057公斤扁柏　慘了要關這麼久

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▲桃園黃姓男子今年3月間僱請5名越籍移工在大溪區國有林地到運28塊已遭切割之扁柏運下山，結果通通被查獲法辦。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園魏姓與阮姓男子今年3月間僱請5名越籍移工在大溪區國有林地搬運28塊已遭切割之扁柏運下山，結果通通被查獲法辦。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市阮姓越籍移工找來同鄉黎姓等5名移工，一起受雇於魏姓男子，今年3月間深入桃園市大溪區國有林地竊取已事先遭切割好的28塊扁柏，自深山搬運交由黃男載運下山，遭大溪警分局攔查後循線追出主嫌阮男與魏姓男子涉案，其中黃男還辯稱「因疫情影響生計，才答應幫忙載木頭」。桃園地院針對5名越籍移工及黃男，依違反森林法分別判處2年至2年6月不等徒刑，併科罰金231萬餘元，至於主嫌阮男與魏男則仍在審理中。

桃園地院判決指出，黎姓、陳姓、黎姓與2名阮姓越籍移工，被同樣來自越南的阮姓同鄉招攬，擔任竊取國有林地扁柏揹工，今年3月20日凌晨搭車進入位於大溪區林務局新竹林區管理處管轄區第32林班地，竊取已遭盜伐並切割成塊狀的28塊扁柏，5人將總重1057公斤的扁柏揹運至登山口藏放，黃姓男子在同月26日凌晨開車上山，將扁柏載運下山，未料，下山途中被大溪警方當場人贓俱獲。

警方循線逮獲5名越籍移工，5人均否認竊取森林木頭，辯稱只是幫同鄉搬運木頭，不知道這些是國有林地木頭，但亦有移工坦承犯行，幫忙同鄉上山當揹工；黃男辯稱不知載運的是贓物，後來又坦承都是阮姓越南人安排，事成可分到2至3萬元報酬，雖認為這些木頭來歷不明擔心有問題，但因疫情關係，影響生計才鋌而走險。

地院法官根據警方提供現場國有林地扁柏贓物等照片、職務報告等證據、越籍移工與黃姓男子等人之供詞，認為一行人上山前早已知道要前去搬運或載運木頭，過程中還有人交代要留意警察，因此不採信移工與黃男的辯詞，依違反森林法將黃男與5名移工分別判處2年至2年6月不等徒刑，併科罰金231萬餘元，本案可上訴。

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