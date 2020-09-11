豬隊友！2張卡ATM狂按一直領　警甕中抓鱉逮18歲「監控車手」

記者陳豐德／新北報導

41歲李姓車手加入詐騙集團，「奉命」前往新北市新莊提領詐騙贓款，但詐騙集團暗中又指派另一名年僅18歲的「監控車手」監視他一舉一動，沒想到李男在超商地下室領錢，意外遭轄區新莊警分局偵查隊員警逮獲，鄭姓「監控車手」等到不耐煩，起疑下樓查看，當場被查緝員警逮捕，讓他直呼對方真是名符其實的「豬隊友」。

▲身穿黑衣的18歲的監控車手下樓查看被一併逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，李男8月初開始上網應徵擔任詐騙集團車手，對方稱「工作輕鬆」、「日領」，只要按照指示，前往指定地點拿取提款卡後，到各大提款機領錢，就有薪水領，儘管李男知道這是犯罪，但為了賺錢也管不了這麼多。日前李男上工後，前往三重一間廟宇內廁所拿取2張提款卡，搭車到新莊地區的超商，準備大肆提領。

當日中午李男前往新莊中華路上的便利超商，由於提款機擺在地下室，李男拿著2張提款卡到地下室，詐騙集團也擔心領款過程遭黑吃黑，暗中派出鄭姓「監控車手」尾隨在後，查看他的一舉一動，隨時跟集團回報。

▼眼尖刑警發現鄭姓監控車手下樓立即趨前。（圖／記者陳豐德翻攝）



「來來來，都過來！」眼尖的偵查隊刑警看到鄭男出現，立刻上前將他請了過來，原來李男早就因為形跡可疑，遭新莊警分局偵查隊執行查緝車手的專案小組鎖定，趁他下樓提款時，悄悄尾隨埋伏，上前盤查搜出提領贓款新台幣12萬及提款卡2張，當場遭員警逮捕。

鄭男不知李男已被逮，下樓查看，一看到員警圍著李男，轉頭就要離開，員警立刻上前攔查，發現他竟是集團派來的「監控車手」，鄭男坦承奉命監控李男，就有錢領，員警懷疑他除了監控外，自己也擔任提領車手，角色多重，警方也將2人依詐欺罪送辦，更要揪出上游詐騙集團。

▼警方查扣的現金以及提款卡。（圖／記者陳豐德翻攝）



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