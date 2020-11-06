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IBM「最有價值經理人」被逼離職　打官司逆轉勝訴獲償900萬

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▲▼法槌，正義，商業紛爭，商業法庭，司法，美元。（圖／視覺中國）

▲IBM高階主管被逼離職，打官司獲償900萬，創下紀錄。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台灣IBM公司中曾獲選「台灣100 MVP最有價值經理人」的高階主管高啟輔，2015年間遭公司留職停薪，留停期滿後，公司竟逼他離職。高男不滿，起訴請求確認雙方間僱傭關係存在，並要求IBM給付復職前的薪水。一審敗訴，二審改逆轉勝，案經上訴第三審，最高法院採信高男見解，判准IBM須賠償復職前薪水，約900萬元確定。

高男起訴指出，他自1996年就到IBM擔任系統工程師，一路爬升，2015年3月間已經調升為全球資訊科技服務事業部（Global Technology Services IBM Taiwan，下稱GTS）經銷通路業務發展經理，月薪高達16萬5741元。但4個月後，公司軟體部門賈姓總經理延攬他轉換部門，高男同意開啟轉換部門手續，但沒想到公司軟體部門卻突然凍結人事，高男想回任原本的職位，卻又已經被其他同事補滿，不得已只好配合公司要求，簽下1年的留職停薪合約。

不過留停合約中約定：「留職停薪結束時，公司不保證提供工作機會，若無適當職缺將視為自願離職並配合辦理離職程序。」高男1年留停期滿後，仍無法找到職位安插，隨即被公司依照這條約定，逼迫辦理離職手續。高男不滿，認為公司解雇手續不合法，因此提出民事訴訟，確認雙方間僱傭關係存在，IBM除讓高男復職外，還須給付2017年1月份起至復職日間的薪資，以及提撥勞工退休金進專戶。

一審法院駁回高男請求，案經上訴，高等法院二審審理時，IBM辯稱，高男原任職GTS部門不開心又表現平平，公司才協助轉換部門，但當時並未承諾一定轉換成功，最後是國外總公司不批准，高男又不想回任，才會簽下留停合約。況且高男在公司工作許久，早已知悉留停合約中的條款，這些條款也無顯失公平或規避《勞基法》強制規定之處。

二審高等法院審理後，認為留停合約中的條款有違反《勞基法》中，雇主不合法解雇情形，因此去年5月間逆轉改判高男勝訴，IBM須將高男復職，並按月給付復職前的薪水，若IBM當時放棄上訴而執行判決，當時須賠償高男483萬餘元。

但IBM上訴第三審，最高法院今年8月間駁回IBM上訴，高男確定勝訴。經過計算後，高男這次獲賠金額將近900萬元，創下我國僱傭關係存在之訴判賠最高紀錄。最高法院駁回理由中，也罕見地的使用《民法》第247-1條第1、2款規定，「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：一、免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。二、加重他方當事人之責任者。」宣告IBM留停合約中的條款無效。

法界人士表示，《民法》基於「私法自由」原則，法院原則上不介入雙方當事人間簽訂合約內容，但僅有本項規定中的情形，法院才會打破「私法自由」原則；從而，本判決在司法實務上將有劃時代意義，讓慣老闆們能知所警惕！

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