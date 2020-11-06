李晶玉遭報導詐健保、被約談　告壹週刊獲償30萬確定

▲李晶玉告壹周刊勝訴確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

政論節目主持人李晶玉不滿壹週刊報導她赴美產子是「貴婦詐健保」，還被警方列為約談對象，對壹週刊及2名記者起訴求償200萬元，一二審均判決壹週刊敗訴，須賠償30萬元並在四大報上刊登道歉啟事。壹週刊再上訴，最高法院6日駁回上訴，李晶玉勝訴確定。

壹週刊在2016年3月31日出版發行之第775期「壹週刊」雜誌，使用了李晶玉的照片，並佐以「貴婦詐健保」、「列清查名單」之標題。內文中也報導，「上週刑事局偵破一件跨國詐領健保費案，…就連…主播李晶玉等，都已被警方列為第二波調查對象」、「目前刑事局已掌握…，將進行第二波的約談，而…主播李晶玉等名女人，皆榜上有名。」

而報導不斷發酵，部分電視台也引用這篇報導，李晶玉不滿，認為壹週刊未善盡查證義務，報導不實，提出民刑事訴訟。刑事案件部分，記者最後獲得不起訴處分確定；至於民事部分，李晶玉向壹週刊以及2名撰稿記者求償200萬元名譽損失，並要求登報道歉。

一二審均判決壹週刊以及記者敗訴，須連帶賠償30萬元，並在四大報上刊登道歉啟事一天。其中二審高等法院指出，壹週刊未能證明警方已將李晶玉列為跨國詐領健保案約談對象，亦未提出向警方查證之消息來源，難認已盡合理查證義務，而報導內容貶損李晶玉之社會評價、侵害名譽，必須賠償。壹週刊再上訴第三審，最高法院6日駁回上訴確定。

此外，李晶玉也不滿華視的夏姓記者對她做出「貴婦A健保案 李晶玉遭鎖定約談」網路新聞，以及週刊王雜誌做出「鎮定約談捲入貴婦A建保案」的報導，分別對2家媒體起訴求償。最高法院審理後，均認定2家媒體未經合理查證，判決李晶玉勝訴，分別獲償20萬與30萬元，以及刊登道歉啟事確定。