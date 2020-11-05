蛋蛋的哀傷！生輔員捏4少年下體二審減輕為4年　家屬喊不能接受

▲新北市某生活輔導員對少年猥褻，二審減輕為4年。此為示意圖。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

新北市兒少安置機構，爆發生活輔導員練姓男子涉嫌利用機會，猥褻4名少年，經常抓捏少年的下體。練男一審遭認定犯下15罪、判刑4年10月，案經上訴，高等法院5日二審改認定僅犯6罪，改判刑4年。其中某位受害少年家長出庭聽判，對於判決結果，他直說「不能接受」。

判決指出，該兒少安置機構協助收容安置由社政單位、法院轉介之兒童、少年，其中多為家庭功能不足、曾遭受重大嚴重身體或精神不當對待。而練男自2015年4月起，擔任5樓小家之生活輔導員，並藉由共同生活的機會，對少年進行猥褻行為。

而法院調查，練男趁著少年夜間到5樓值班室找他聊天、看恐怖片不敢獨睡等等機會，邀請少年「同睡」在值班室下舖，並藉機伸手觸摸少年下體，或者是趁著少年在客廳、餐桌旁、曬衣服處所等地，不顧少年打罵拒絕，強行將少年褲子脫下，拉扯、揉捏下體。案經被害少年向家長反應，全案才因此爆發，練男於2017年11月離職，並遭檢方依照「加重強制猥褻罪」提起公訴。

法院審理時，練男否認犯罪，辯稱是為了解決少年的需要，才會協助陪睡、聊天，並無猥褻行為；練男更說，因他之後變得較為嚴厲，少年們集體誣告他，希望能讓他離職等等。一審法院不採信，根據相關證人供詞，認定練男共犯15罪，判刑4年10月。

案經上訴，二審高等法院於5日宣判，高院改認定練男犯行共6次罪行，宣告每罪處1年6月，合併執行4年，可上訴。二審宣判時，某位被害人陳姓父親到庭聽判，他對於輕判直說「不能接受」，會再提出上訴。陳父也表示，因為本案讓兒子出現精神疾病，自己也身受其害，再加上練男犯後不願和解，甚至當庭說「犯罪被害人保護協會、兒少機構均有賠償，所以自己已經無責。」的話語，他認為練男應該受到更重的判決。

▼被害少年的父親，對於二審減輕不能接受。（圖／記者吳銘峯攝）