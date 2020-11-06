張安樂花蓮賑災遭疑政治獻金　檢：大陸人士資助震災非捐統促黨

▲統促黨總裁張安樂向大陸人士募款賑災被控違反《政治獻金法》，北檢處分不起訴。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

統促黨總裁白狼張安樂在2018年2月間，號召大陸人士募款，捐助台灣花蓮震災受災戶，前後共發了390多萬元的紅包與餐費款，被質疑有違法收受政治獻金，台北地檢署歷經1年多調查，釐清金流以及張安樂等人與陸方人士聯繫，發現大陸地區人民與商人都是把錢匯入「狼哥」的私人帳戶，目的就是要賑災，與統促黨無關，6日處分不起訴。

2018年2月6日花蓮地震，造成雲門翠堤、白金雙星等多棟社區大樓半倒全倒，全國民眾熱心捐助物資，統促黨也號召募款，張安樂也也親自用WECHAT聯繫大陸、港澳地區的朋友籌募善款，然後以印有五星圖誌的紅包，以每包1萬元的方式發放給災民，檢調接獲檢舉，張安樂此舉可能違反《政治獻金法》。

▲花蓮0206地震導致雲門翠堤等多處社區大樓倒塌。（資料照／記者王兆麟攝）

檢察官調查，張安樂確實在當年2月17日、3月7日，2度親自到花蓮地區，發送共372萬元的紅包，另外宴請黨員和災民花了18萬多元，但張安樂否認賑災款項與大陸廣東台辦有關，但拒絕透露資金來源以及取得方式，並強調當時是以自己名義到花蓮賑災。

檢方根據張安樂的通聯、WECHAT、帳戶金流記錄發現，確實有部分大陸人士，透過通訊軟體看到張安樂在朋友圈發布要賑災的訊息後，私訊張安樂「狼哥好！我應該匯款到哪裡？」張安樂則親自或請助理回復，讓對方匯款到張安樂在大陸的私人公司帳戶。

因為對話顯示，大陸人士資助目的都是要協助賑災，又都是匯進與統促黨無關的私人帳戶，不能光以匯進統促黨總裁的帳戶，就直接認為是要捐贈給統促黨的政治獻金，基於罪疑惟輕等原則，處分不起訴張安樂與助理等4人。

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