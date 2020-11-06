當自己家？妹子「夾髮捲趴趴走」上班也要戴　網戰翻：醜又沒禮貌

▲和原PO同公司的實習生上班都夾著髮捲。示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多女生為了讓瀏海看起來有弧度、更蓬鬆，因此便會夾著髮捲。不過，許多人都對「額頭多一塊」感到不解，其中就有女網友發文表示，她常常在路上看到女生掛著髮捲，就連公司的實習生也這樣，「真的好看嗎？」貼文一出，立刻引發熱議。

這名女網友在「爆怨2公社」上發文表示，她先前出門吃晚餐時，發現隔壁桌的5個大學生中，就有其中3個頭上夾著髮捲，且之前在她公司實習的女大學生，也總把髮捲掛在瀏海上，「（這樣）真的好看嗎？」

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不管是在學校、公司、車上，甚至是路上，都會有一些小女生將髮捲夾在頭上，雖然這種現象已經發生好一陣子了，但原PO還是對這種行為感到不解，因此提問，「這是現在的流行嗎？」

▲髮捲。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，許多網友都認為這樣不好看，「我覺得很醜欸，看到這種都會一直碎念」、「真心覺得醜，不論顏值」、「不好看，在家就算了，外出真心覺得不適合」、「人好看，就因為頭上那個扣分，變得非常不好看」、「難看，感覺全世界都是她的臥室或浴室了」、「醜又沒禮貌，我行我素的感覺」、「全妝戴這個好像褲子穿一半」、「看到很想扯掉，有夠醜的」、「很像花媽」。

不過，也有網友緩和說道，「不會去理會， 畢竟掛在她頭上」、「只要沒有妨礙到他人，她自己覺得好看就好」、「不會惹到我就好，不會去在意」、「每個年代都有每個年代的流行」、「她們喜歡就好」、「管他的，不要搞到妨礙風化就好」、「小女生高興就好，她們認為捲起來可愛，放下來會更可愛」、「現在很流行欸」。

▲網友回應。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

此外，也有網友補充，夾髮捲之所以會流行，應該是韓國女團EXID的成員Hani意外帶起的，Hani某次錄製綜藝節目時，「因為有拍攝到搭車轉點的過程，為了維持空氣瀏海的捲度，她在車上直接把髮捲捲在頭上，直爽、可愛的個性超圈粉」，也因此掀起這股風潮。