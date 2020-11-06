心疼幼女被逼「微笑招呼」！　媽氣炸槓長輩：對你有什麼好處？　

▲很多小孩從小被教育要有禮貌，看到長輩要叫。（示意圖／pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

很多小朋友內向怕生，尤其是看到陌生人，可能連笑都笑不出來，一名媽咪表示，每次家裡有長輩親戚拜訪，女兒都會被要求要叫人，不叫就會被說「不禮貌」，如果女兒主動開口叫人，又會嫌棄「太晚講了」，不理解長輩們為什要這樣咄咄逼人，「這樣要求可以得到什麼好處？」

這名媽咪在臉書「爆怨2公社」發文，長輩常常要求女兒看到人要面帶微笑，並開口叫人，「女兒從小就一直被說要叫誰誰誰 」，如果不叫就會被說「不禮貌、不尊重」，就算女兒主動開口，也會被嫌棄「太晚了啦，剛剛叫你叫你又不要 」。

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她表示，平常在外其他人都可以接受小孩怕生，如果女兒突然主動開口叫人，也會感到很開心，「但唯獨你們要我女兒叫也不是，太晚叫也有話講」，不管怎樣都不滿意，她忍不住直呼「老子不是蒙娜麗莎，沒必要對任何人微笑」。

▲原PO不能接受長輩強迫小孩開口叫人。（示意圖／pixabay）

貼文發出後，許多網友認為，會跟小孩說要叫人但不會強迫，「我都會叫孩子叫，叫不叫就其次了，孩子是勉強不來的」、「會提醒，不會強迫」、「我也不喜歡逼小孩這樣叫人，他不認識怎麼會叫，誰會去叫一個路人阿伯」、「我會盡量提前告訴孩子等等有誰要怎麼叫，叫不出來就說你好就好，真的害羞就揮揮手也行」。

但也有網友認為，看到長輩叫人是一種禮貌，要從小教育，「我覺得看到認識的親戚長輩等打招呼是一種基本禮貌，如果真的遇到那種完全叫不出來哪位的，我爸媽也會先跟我們說一下提醒那是誰，如果真的喊不出來就點頭微笑就好，比起開口叫人，點頭微笑這不是一件太困難的事情」、「這是基本的禮貌，要讓孩子從小自然而然就習慣，對孩子的將來很有好處」。