咖啡研討邁入新紀元　崑山科大成立全國唯一國際咖啡認證中心

▲崑山科技大學為培育人才， 5日熱鬧舉行開幕典禮，該處也成為全國唯一的全方位咖啡研發與人才的培訓中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

咖啡產業如日中天，國際賽事及咖啡活動遍地開花，崑山科技大學為培育人才，增設類產線基地作為學生實作場域，透過教育部高教深耕計畫補助，增設咖啡研究室，以及國際咖啡認證中心，5日熱鬧舉行開幕典禮，該處也成為全國唯一的全方位咖啡研發與人才的培訓中心。

為了讓欣羨國外專業頂尖教室、設備的學生不需再遠渡重洋學習咖啡相關技術，崑山科大耗費巨資投入軟硬體設備，成立國際咖啡認證中心。崑大李天祥校長表示，該校積極落實跨領域的技術實作課程，提高學生就業競爭力，不僅禮聘大師級師資結合餐飲獨特教學，建立咖啡產業從接軌至經營，自研發到推廣的專業渠道，讓學生事半功倍，高效率取得一技之長，順利考取相關證照，協助培育成為國際級競賽種子選手。

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國際咖啡認證中心面積逾百坪，無論色調、光線、擺設與溫控均經過設計，細節絕不馬虎，且比照世界大賽規格，讓學生能在嚴格但舒適的培訓環境中適應比賽場域，實際操作各種廠牌型號的咖啡設備，達到相輔相成之學習效果。在硬體設施方面，引進符合國際標準的感官咖啡評鑑室、沖煮研究教學台、虹吸咖啡研究教學台、義式咖啡大師研究教學台、拉花藝術咖啡大師教學台，以及咖啡烘焙研究教學區、生豆恆溫儲藏室等，從咖啡原料到成品的製作全部精心配設。未來更規劃取得SCA專業精品咖啡協會認證場域的許可證，讓高規格設備發揮最頂尖效用。

在師資方面，崑山科大採用多元化政策，禮聘熟稔理論與豐富實務的師資，包括已擁有SCA專業精品咖啡協會的全科考官，以及CQI咖啡品質鑑定師資格的老師等多位業師，更嫻熟多國各式咖啡之原料管理，成品製作及顧客服務，具有專精食品和商界實戰經驗。崑山科大也將不定期邀請國內外優秀咖啡師、世界大賽得獎選手蒞校辦理講座，執掌咖啡專業區塊教學，提升學員的實務及競賽相關經驗。

開幕典禮貴賓雲集，包括崑山科大李正合創辦人、國際名廚江振誠講座教授（崑大民生學院講座教授）、大員皇冠假日酒店李錫淇董事長、台南市觀光旅遊局盧振義主任秘書、凱渥經紀公司事業部范清美總經理、英國國際名模林韋君、逢霖工業有限公司劉逢源董事長、開南食品有限公司李得利董事長及蔡秋燕總經理、亞果遊艇集團胡竣甯副總、崑大曾韋龍董事長、李天祥校長、崑大校友基金會郭海濱董事長、崑大校友總會許幸娟總會長、崑大國際咖啡認證中心李學儒營運長等，場面相當熱鬧！

崑山科大致力打造類工廠的實際環境，獲教育部總補助逾1億元啟用「織物染整及印花」、「車用零組件生產自動化」及「智慧聯網自動光學檢測」等類產線基地，含該校自行建置4間「類產線工廠」，共計7間。「國際咖啡認證中心」已培訓4位種子師生獲國際SCA咖啡證照，更有一位獲SCA brewing professional 高級專業level 3級，是全台唯一且年紀最輕的在校學生。

崑山科大凝聚設備與師資之真正優勢，形塑產學合作典範，國際咖啡認證中心啟用，是全國唯一且全方位咖啡研發與人才的培訓中心，校方也提醒學生要積極使用最優質的學習設備，以充實自身技能。

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