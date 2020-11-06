不斷更新／閃電暴風圈來襲！　8縣市宣布：明天上班上課

記者黃君瀚／綜合報導
輕度颱風「閃電」來襲，中央氣象局指出，花東、屏東恆春半島將有局部大雨或豪雨，陸上警戒範圍包括台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南。《ETtoday新聞雲》將持續更新各縣市停止上班、上課消息。
各縣市停班停課資訊一覽：
【北部地區】
基隆市：尚未列入警戒區。
台北市：尚未列入警戒區。
新北市：尚未列入警戒區。
桃園市：明天未達停止上班上課標準。
新竹市：明天未達停止上班上課標準。
新竹縣：明天未達停止上班上課標準。
苗栗縣：尚未列入警戒區。
【中部地區】
台中市：明天未達停止上班上課標準。
彰化縣：明天未達停止上班上課標準。
南投縣：尚未列入警戒區。
雲林縣：尚未列入警戒區。
嘉義縣：尚未列入警戒區。
嘉義市：尚未列入警戒區。
【南部地區】
台南市：今天照常上班、照常上課。
高雄市：今天照常上班、照常上課。
屏東縣：枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉及恆春鎮停班停課。
【東部地區】
宜蘭縣：尚未列入警戒區。
花蓮縣：明天未達停止上班上課標準。
台東縣：綠島鄉、蘭嶼鄉今天停班停課。大武鄉、金峰鄉、達仁鄉今天下午03:00起停班停課。太麻里鄉今天下午04:00起停班停課。
【離島地區】
澎湖縣：尚未列入警戒區。
連江縣：明天未達停止上班及上課標準。
金門縣：明天未達停止上班及上課標準。
確切停班停課資訊以行政院人事行政總處為準。
更新時間：18:35