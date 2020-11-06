不斷更新／閃電暴風圈來襲！　8縣市宣布：明天上班上課

記者黃君瀚／綜合報導

輕度颱風「閃電」來襲，中央氣象局指出，花東、屏東恆春半島將有局部大雨或豪雨，陸上警戒範圍包括台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南。《ETtoday新聞雲》將持續更新各縣市停止上班、上課消息。

各縣市停班停課資訊一覽：

【北部地區】

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基隆市：尚未列入警戒區。

台北市：尚未列入警戒區。

新北市：尚未列入警戒區。

桃園市：明天未達停止上班上課標準。

新竹市：明天未達停止上班上課標準。

新竹縣：明天未達停止上班上課標準。

苗栗縣：尚未列入警戒區。

【中部地區】

台中市：明天未達停止上班上課標準。

彰化縣：明天未達停止上班上課標準。

南投縣：尚未列入警戒區。

雲林縣：尚未列入警戒區。

嘉義縣：尚未列入警戒區。

嘉義市：尚未列入警戒區。

【南部地區】

台南市：今天照常上班、照常上課。

高雄市：今天照常上班、照常上課。

屏東縣：枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉及恆春鎮停班停課。

【東部地區】



宜蘭縣：尚未列入警戒區。

花蓮縣：明天未達停止上班上課標準。

台東縣：綠島鄉、蘭嶼鄉今天停班停課。大武鄉、金峰鄉、達仁鄉今天下午03:00起停班停課。太麻里鄉今天下午04:00起停班停課。

【離島地區】

澎湖縣：尚未列入警戒區。

連江縣：明天未達停止上班及上課標準。

金門縣：明天未達停止上班及上課標準。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處為準。

更新時間：18:35