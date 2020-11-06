郵局暗中操控大選？員工爆料：密西根州過期選票遭作假

記者楊庭蒝／綜合報導

川普團隊以「選票造假」為指控，先後在密西根州、賓州、喬治亞州和內華達州提起訴訟，雖然外界認為是垂死掙扎，但有密西根州的郵務人員爆料，接獲主管命令，將原本應是11月4日才寄達的過期選票，蓋上11月3日的郵戳，藉以讓這些過期選票「起死回生」。

▲美國2020總統大選郵寄投票制度風波不斷。（圖／路透）

根據美國非營利媒體 Project Veritas 報導，爆料者向 Project Veritas 創始者兼美國保守派政治活動家詹姆斯·奧克費（James O'Keefe）指出，密西根州的法律規定。郵寄選票的合法截止時間為3日晚間8點，此後寄達的皆不是有效票，但高層卻命令郵務人員將郵寄選票分類，選出在4日以後寄達的郵票，並由主管蓋上3日的郵戳，藉以讓這些選票復活。

▲ 美國郵政署 (United States Postal Service)。（圖／路透）

爆料者接著說明，選票在被蓋上3日的郵戳後，馬上就被放入快遞郵件袋，並被送往郵政分發設施，還有其他內部人士見狀，也為此感到不安，但恐懼讓他們不敢對外公開，「然而，我對他們說，如果目睹了這種錯誤卻放任、縱容，那麼這個國家將不再有誠信可言。」

詹姆斯強調，爆料者做出了別無選擇的選擇，在承受著極大的風險出面控訴，對比於實際到投票所，郵寄投票始終有著很大的弊端。

詹姆斯也致電給爆料者的主管喬納森．克拉克（Jonathon Clarke）求證，不過沒有得到回應。