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不斷更新／拜登264：214領先　川普訴訟2連敗！喬治亞、內華達駁回

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▲▼拜登和川普角逐2020美國總統大選。（圖／路透）

▲拜登和川普角逐2020美國總統大選。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統大選仍在進行中，目前由民主黨拜登佔據優勢，尋求連任的總統川普選情告急。目前雙方得票數為拜登264：川普214。川普在賓州的優勢在過去48小時內快速縮小，從原本大贏60萬票到目前的僅領先11.4萬票。川普也不甘示弱，6日凌晨在推特宣布，將在拜登勝選的州發起「選票詐欺」與「州選舉舞弊」的法律訴訟。不過其中喬治亞州法官

10：18（台灣時間）

根據《紐約時報》最新統計，截止台灣時間6日上午10分04分，賓州僅剩4%的選票尚未開出，並由川普以49.7%的得票率暫時領先拜登的49%。

08：46（台灣時間）

根據《福斯新聞》最新統計，截至台灣時間6日上午8時35分，川普在喬治亞州僅領先3486票，目前僅1%的選票尚未開出，而民主黨籍候選人拜登與川普的得票率皆為 49.4%。

08：20（台灣時間）

美國總統川普在美東時間5日晚間6時30分（台灣時間6日上午7時30分）在白宮發表演說，也是他在選舉日後首度在白宮現身。他表示，如果你計算合法的票數，我就會很輕鬆獲勝。」

川普說，「如果算上我輕鬆獲得的合法選票，我就會很輕鬆獲勝，如果你算上非法選票，他們正試圖偷走我們的選票。」川普指出，他主張立刻停止清點「姍姍來遲」的選票，讓他可以繼續進行原定的競選活動。

▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／路透）

07：15

根據CNN報導，目前喬治亞州開票進度已達98％，川普和拜登兩人的得票數皆破243萬，川普的領先票數跌破9000張。民主黨籍參選人拜登隨時有可能翻盤，奪下該州16張選舉人票，搶先獲得白宮門票。

拜登今天下午發表簡短談話表示，在美國選票相當神聖，這是人民表達意志的方式，所以每張選票都須被計票，「我們對目前開票結果仍然感覺相當良好，待計票完成，我與參議員賀錦麗（Kamala Harris）無疑將會是贏家。」

04：46
 美國總統大選3日投票後，正式結果至今仍未出爐，在幾個尚未完成開票的州份中，川普在賓州的優勢在過去48小時內快速縮小，從原本大贏60萬票到目前的僅領先11.4萬票。另外，內華達州州務卿辦公室稍早前宣布5日宣布，周四的計票已經結束，當天將不再發布更新票數。

03：24
 川普競選團隊5日宣布在內華達州提出聯邦訴訟，理由是在當地發現「違法投票」情事，包括有非內華達居民在當地非法投票，或是有人冒用已去世者的身份投票。不過，川普競選團隊代表在記者會上不願提供更多證據，僅表示相關問題應直接交給選務單位回答。

02：15

川普團隊以「選票造假」為指控，先後在密西根州、賓州、喬治亞州和內華達州提起訴訟，雖然外界認為是垂死掙扎，但有密西根州的郵務人員爆料，接獲主管命令，將原本應是11月4日才寄達的過期選票，蓋上11月3日的郵戳，藉以讓這些過期選票「起死回生」。

▲美國共和黨總統候選人川普。（圖／路透社）

02：11
 美國總統大選仍在進行中，目前由民主黨拜登佔據優勢，川普選情告急。川普6日凌晨在推特表示，他們將在每一個拜登聲稱勝選的州，發起「選票詐欺」與「州選舉舞弊」的法律訴訟，他最後甚至強調「有大量的證據，只要看新聞就能明白，我們會贏得獲勝，美國第一！」

02：06

美聯社報導，喬治亞州法官駁回川普競選團隊提出的訴訟。川普競選團隊在喬治亞州提出訴訟，指控查塔姆郡選務單位未不在籍投票的合法規定。查塔姆郡法院法官巴斯（James Bass）5日聽證會後決定駁回川普陣營訴求，但並未做任何說明。

▼美國2020總統大選郵寄投票制度風波不斷。（圖／路透）

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