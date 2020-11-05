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影／第三屆進博會搶先看　東森自然美展館升級重磅亮相

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記者魏有德／上海報導

第三屆中國（上海）進口博覽會今（5）日正式開展，包括世界500強及行業龍頭在內的企業參展，來自台灣的展商超過2000家，包括東森自然美在內的消費品展區參展台企也超過60家。據了解，進博會主打商品和服務交易，核心是文化和理念交流，同時呼應大陸十四五規劃方針。

▲東森自然美進博會展館。（圖／記者魏有德攝）

▲東森自然美在消費品展區打造未來科技護膚之樹。（圖／記者魏有德攝）

大陸國家主席習近平昨（4）日晚於進博會開幕式中致詞，習近平表示，中國是全球最具潛力的大市場，中國製造已經成為全球產業鏈供應鏈的重要組成部分，「中國廣闊的內需市場將繼續激發源源不斷的創新潛能，全面擴大開放，讓中國市場成為世界的市場、共享的市場、大家的市場，為國際社會注入更多正能量。」

第三屆進博會共設立食品及農產品展區、醫療器械及醫藥保健展區、服務貿易展區、消費品展區、汽車展區、技術裝備展區等六大展區。東森自然美在消費品展區內的展館面積超越上屆，除種下一棵強調自然與科技結合的「未來科技護膚之樹」，展區內的線下體驗設備也全面升級，使品牌形象進一步提升，透過展覽及體驗，將「自然美」的概念推向世界。

▲第三屆進口博覽會正式開展。（圖／進口博覽會官網）

▲第三屆進口博覽會正式開展。（圖／進口博覽會官網）

東森自然美除展場佈置別出心裁，品牌六大核心商品全員到齊，其中，明星商品之一的「胜肽水光標靶微導系列」有著類醫美等級的口碑，以水光滲透保養4部曲，快速直達問題之源，標榜補水潤澤，賦活肌膚能量，提升肌膚防禦力，撫平皺紋，展現360°零死角美顏。

▲本屆進博會吸引世界500強及行業龍頭在內的企業參展。（圖／進口博覽會官網）

▲本屆進博會吸引世界500強及行業龍頭在內的企業參展。（圖／進口博覽會官網）

開幕前發佈的數據顯示，受新冠肺炎疫情管控影響，第三屆進博會入館人數將會大減，但專業採購商報名仍達到40萬人，共組建39個交易團、近600個分團，註冊單位達11.2萬家。報名註冊的採購商中，年營業額10億美元以上的達到2238家，年進口額1億美元以上的有近1400家。從行業結構上分析，製造業、批發業和零售業企業採購商佔比排名前三。

中共五中全會結束後，會議公報明確指出，將實行高水平對外開放，開拓合作共贏新局面並依託大陸大市場優勢，促進國際合作，實現互利共贏。緊扣政策主旋律，本屆進博會以「共天地、同風雨、聚進博、享機遇」為主題，搭建企業與政府、企業與企業、企業與消費者之間的橋梁。
 

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