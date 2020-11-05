▲全國青年景觀競賽10組入選隊伍，新莊頭前公園展現共融好玩創意。（圖／新北市景觀處提供）

記者郭世賢／新北報導

「2020全國青年景觀競賽」共計有超過50組橫跨高中職、大專院校至已執業的青年景觀公司，來自全國北、中、南各地的優秀景觀青年團隊參加，於競賽中大展創意，將「全齡」、「共融」等概念與青年跳脫框架的創意思維，揉合成多樣令人驚喜的景觀作品。

景觀處指出，在10月26日激烈的評選過程下，選出10組入選隊伍，提供每組20萬元施作經費，並於11月7日至11日，在新北市新莊頭前運動公園進行實作競賽。11月14日頒獎典禮當天，將同步開放學生實作作品，供民眾參觀互動，將新莊頭前運動公園打造為豐富有趣的景觀博覽會，好玩又好看的設計，讓青年的「綠美學」創意於新北都市景觀中發揮得淋漓盡致。

景觀處表示，全國青年景觀競賽結合創意與實作，並於今年導入國際綠美學趨勢及「全齡」、「共融」議題，以「FUN, FUNCTIONAL, FASCINATING, & FRIENDLY」為題，規劃「新莊頭前運動公園」為競賽場域，讓青年朋友能夠在公園盡情揮灑對於共融、友善、有趣議題的創意設計。

景觀處說，參賽隊伍各個實力堅強，包含由中興大學與東海大學合作組成的團隊，擁有花博及全國技能競賽等豐富參展經驗，並於本年度以「自然補給站」結合不同自然素材形塑多樣的遊憩空間，獲得評審好評；由輔大景觀系組成的學生團隊則以竹子、木材結構打造與新北新莊的在地連結，設計兼具地方意象又具遊玩趣味的地景設施，其他各組也分別以模型及模擬影像參賽，精緻手法與細膩思考概念讓人驚呼連連。

全國青年景觀競賽由新北市政府農業局自2019年開始舉辦，是首創以全國青年為對象，結合競圖與實作之競賽，也是新北市推動「城市綠美學」，將美學融入城市景觀的重要一環，來自全國的優秀景觀青年團隊帶來豐富作品，讓全國青年景觀競賽成為一年一度相當盛大的景觀要事，競賽優勝隊伍也將獲邀參與新北市公共開放空間綠化設計規劃。

農業局長李玟表示，新北市政府自109年起推動城市綠美學計畫，以美學導入新北市都會景觀，促進城市質感提升，藉由青年朋友的加入，不僅將活力與創意帶入新北都市景觀，也讓各位青年朋友的能力與貢獻能被大眾所看見，競賽作品屆時於新莊頭前運動公園展示，歡迎民眾前往欣賞共襄盛舉。

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