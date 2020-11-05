新店銀河洞瀑布聯外道路改善　動健康登山通行更安全

▲強化側邊排水溝並增加行車面寬。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新店區銀河路是銀河洞瀑布唯一聯外道路，銀河路沿線道路側溝與擋土牆多處皆已老舊破損，且該路段路幅狹窄視線不佳會車不易，考量登山往返人車眾多，恐影響道路通行安全，新北市農業局立即進行改善工作，2020年10月30日已完工。

農業局表示，本次工程進行道路排水溝改善（拆除重作並加蓋鍍鋅格柵蓋），強化山區側溝排水與增加道路會車空間。另針對路側既有大石處影響交通視線，打除大塊石並搭配半重力式擋土牆保護既有邊坡。道路破損部分鋪設混凝土路面以強化道路通行安全，經農業局及施工團隊努力下10月30日已完工。

▲敲除路邊大石施作半重力式擋土牆。

農業局長李玟表示，銀河路為銀河洞瀑布唯一聯外道路，假日出入人車眾多，平時車輛出入頻繁，本次工程6月開工，工期120日曆天，施作時除配合假日停止施作避免影響交通外，平常施工時更增加避車空間，提供來往人車持續通行，這增加了施工的困難及安全的維持，但在當地民眾、里長及承攬廠商的配合下如期完工，感謝當地居民的體諒及施工團隊的努力。

員潭里里長鄭朝棟表示，銀河洞登山人數眾多，沿線會車不易與視線不良，使得民眾開車經過時都有安全疑慮，其中銀河路66之1號附近道路上邊坡因大石突出造成視線死角及會車困難更是當地里民及遊客殷切期望改善重點，當地居民皆非常感謝市府團隊，讓居民有順暢的安全行車環境！

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