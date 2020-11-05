太魯閣峽谷馬拉松7日開跑交通管制　疫情衝擊國內13500人參賽

▲太魯閣峽谷馬拉松各組路跑活動路線圖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在選手引頸期待下，路跑界的年度盛事，2020雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松比賽，將在11月7日（星期六）開跑，因應賽事舉行，太魯閣橋南端至天祥路段、太魯閣橋北端至景文橋路段當日將展開交通管制，管制時間自上午5時起至下午2時，並視狀況提前或延後解除管制，籲請用路人配合現場管制人員指揮行駛。

馬拉松是一項考驗耐力的長跑運動。全世界每年舉行的大大小小路跑比賽超過800個，花蓮擁有高山、縱谷、海岸等自然資源，與其他環太平洋島嶼同樣具備發展成為國際觀光渡假勝地的條件。歷年舉辦的「太魯閣峽谷馬拉松」超過萬人參加賽事，利用太魯閣峽谷得天獨厚的景色，將路跑運動融入其中，傳遞給民眾健康、環境保護的生活價值觀。

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▲活動場地配置圖。

太魯閣峽谷馬拉松今年跑入第21年，從2000年起開始，每年11至12月份在太魯閣國家公園內舉辦。雲朗觀光集團自2015年起冠名贊助太魯閣峽谷馬拉松，以環保、公益發揚在地人文與發展花蓮觀光為主軸，更期望所有參賽者，能擁有一充滿挑戰、歡樂與溫暖人心的體驗。

今年的2020雲朗觀光太魯閣馬拉松，因疫情觀係只開放國內民眾報名，參加的項目有全程馬拉松3000人（42.195公里）、半程馬拉松5000人（21.0975公里）、逍遙馬馬拉松3500人(12公里）、快樂馬馬拉松2000人（5公里）總共4個組別，總共參賽人數13500人。

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