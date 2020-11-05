疫情原因！　中國暫停菲律賓持簽證、居留許可人員入境

▲菲律賓民眾戴口罩與面罩防疫。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

近期東南亞新冠肺炎疫情嚴峻，中國大陸自9月28日起放寬外國人入境後，於11月5日發布最新公告稱，因疫情原因，現宣布暫時停止在菲律賓人員持目前有效中國簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境中國。中國駐菲律賓使（領）館將不為上述人員簽發《健康狀況聲明書》。

據了解，受新冠肺炎疫情影響，中國大陸自今年3月28日起，暫時停止外國人持有效簽證和居留許可入境，直至9月28日，開放持有效中國工作類、私人事務類及團聚類居留許可的外國人可入境，亦無需重新申辦簽證。

惟近期菲律賓疫情嚴峻，中國大陸再次啟動外國人入境管制，惟持外交、公務、禮遇、C字簽證人員不受影響；中國駐菲律賓使館通告稱，外國人如確有特殊緊急赴華需要，可向中國駐菲律賓使（領）館申請簽證，持2020年11月3日後簽發的簽證赴華入境不受影響。

通告表示，這是中方為應對當前疫情不得已採取的臨時性措施，中方將根據疫情形勢調整並另行發布通知。

菲律賓衛生部4日公布數據顯示，當日菲律賓新增987起確診病例，全國累計染疫人數38萬8137人；另新增49人死亡，這是該國兩週來的新低數字，累計死亡病例共達7367例。

但在此之前，菲律賓新冠肺炎死亡病例數曾於10月屢創新高，包括10月23日創下單日新增1923個確診病例及132個死亡病例，目前確診與死亡病例在東南亞國家中排名第2高，僅次於印尼。

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