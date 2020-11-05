　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

疫情原因！　中國暫停菲律賓持簽證、居留許可人員入境

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼菲律賓民眾戴口罩與面罩防疫。（圖／路透）

▲菲律賓民眾戴口罩與面罩防疫。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

近期東南亞新冠肺炎疫情嚴峻，中國大陸自9月28日起放寬外國人入境後，於11月5日發布最新公告稱，因疫情原因，現宣布暫時停止在菲律賓人員持目前有效中國簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境中國。中國駐菲律賓使（領）館將不為上述人員簽發《健康狀況聲明書》。

據了解，受新冠肺炎疫情影響，中國大陸自今年3月28日起，暫時停止外國人持有效簽證和居留許可入境，直至9月28日，開放持有效中國工作類、私人事務類及團聚類居留許可的外國人可入境，亦無需重新申辦簽證。

惟近期菲律賓疫情嚴峻，中國大陸再次啟動外國人入境管制，惟持外交、公務、禮遇、C字簽證人員不受影響；中國駐菲律賓使館通告稱，外國人如確有特殊緊急赴華需要，可向中國駐菲律賓使（領）館申請簽證，持2020年11月3日後簽發的簽證赴華入境不受影響。

通告表示，這是中方為應對當前疫情不得已採取的臨時性措施，中方將根據疫情形勢調整並另行發布通知。

菲律賓衛生部4日公布數據顯示，當日菲律賓新增987起確診病例，全國累計染疫人數38萬8137人；另新增49人死亡，這是該國兩週來的新低數字，累計死亡病例共達7367例。

但在此之前，菲律賓新冠肺炎死亡病例數曾於10月屢創新高，包括10月23日創下單日新增1923個確診病例及132個死亡病例，目前確診與死亡病例在東南亞國家中排名第2高，僅次於印尼。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
雲林小五女童賣碗粿養家　遭棄單300碗！送不完倒掉超心酸
拜登只要再拿內華達州就當選！　當地開票狀況曝光
川普北卡暫領先1.4%！　「還剩30萬選票」有危機
拜登吃下「最多選舉人票州」打趴搖擺區　川普苦等喬治亞奇蹟
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

35歲男莫名咳嗽1年多　醫在他肺部驚見1cm「5年前的包裝袋」

人妻為了買房假離婚！　老公分走全部財產「娶了她閨蜜」　

疫情原因！　中國暫停菲律賓持簽證、居留許可人員入境

27歲女網戀「帥氣11歲少年」　一見面哭了「竟是他爸」…

美選結果影響　廖達琪：拜登上對台灣是「短空長多」

美國將繼續「戰略模糊」　學者：遏制中國是兩陣營共同點

趙春山：守住「兩底線」蔡英文任內兩岸不會開戰

雙11買到耳聾了！小資女「熬夜看直播」比價　3天後送醫崩潰

21.5億！　台企冠捷科技簽下進博會全球首單

「麗水山耕」兩岸農業文創大賽　台灣作品奪3獎

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

跟眼鏡說bye！近視雷射全紀錄　她術後「唯一後悔」：怎不早點做

35歲男莫名咳嗽1年多　醫在他肺部驚見1cm「5年前的包裝袋」

人妻為了買房假離婚！　老公分走全部財產「娶了她閨蜜」　

疫情原因！　中國暫停菲律賓持簽證、居留許可人員入境

27歲女網戀「帥氣11歲少年」　一見面哭了「竟是他爸」…

美選結果影響　廖達琪：拜登上對台灣是「短空長多」

美國將繼續「戰略模糊」　學者：遏制中國是兩陣營共同點

趙春山：守住「兩底線」蔡英文任內兩岸不會開戰

雙11買到耳聾了！小資女「熬夜看直播」比價　3天後送醫崩潰

21.5億！　台企冠捷科技簽下進博會全球首單

「麗水山耕」兩岸農業文創大賽　台灣作品奪3獎

雙11搶好康！雲林旅宿業下殺3折...自推安心旅遊1111元快閃入住

洪孟楷問「剃毛秀有問過羊意願」？　網嗆：你吃雞排有問過雞？

恐怖鳥貞子！藏在頭髮間定格怒視　網心臟漏一拍：眼睛還會動

要蔡英文談蔣介石是不是228加害者　柯文哲：我被民進黨迫害沒比較少

獨攬環島列車遭疑不公！台鐵急澄清：2次開標都「僅易遊網投標」

35歲男莫名咳嗽1年多　醫在他肺部驚見1cm「5年前的包裝袋」

富邦證券加碼激勵零股交易　複委託月月抽iPhone 12

三秒膠「封鎖」8警車！17歲屁孩強出頭報復　阿sir要出勤...怒了

李永然律師邀請民眾參與「南台灣人權論壇」了解勞動人權

拜登勝選很慘！4票倉被共和黨翻盤　《時代》：他要接手的是「川普的美國」

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

大陸熱門新聞

父遭千金酒駕撞死　高三妹抑鬱休學

她爽嫁上海富二代！3月後死無全屍

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

27歲女網戀帥氣11歲少年！一見面哭了竟是他爸

新郎婚禮當天墜亡！嫩妻秒繼承784萬

高三女留13個對不起　失蹤10小時亡

古惑仔深夜火拼！　100人持刀、棍街頭混戰

料拜登上　吳子嘉：蔡兩岸無法突破

人口紅利消失？陸提開放三胎挨轟

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

廖達琪：拜登對台灣是「短空長多」

打了300通電話！老師吞100粒藥亡

更多熱門

相關新聞

連5天新增共14例　指揮中心說明

連5天新增共14例　指揮中心說明

台灣今日新增1例新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心將於15:30召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明個案詳情。國內目前累計569例確診，分別為477例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。

東洋進口新冠疫苗破局　國民黨團質疑內線交易籲金管會調查

東洋進口新冠疫苗破局　國民黨團質疑內線交易籲金管會調查

海空包夾　菲律賓軍滅滅7恐怖分子

海空包夾　菲律賓軍滅滅7恐怖分子

SEGA出售股權並將退出街機市場

SEGA出售股權並將退出街機市場

美開票日確診破10.2萬紀錄！川粉：更重視經濟

美開票日確診破10.2萬紀錄！川粉：更重視經濟

關鍵字：

中國菲律賓新冠肺炎疫情大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

私訊要輕生　他活著卻仍找到男屍

快訊／拜登贏密西根264：214　差6票當選總統

亞利桑那最新開票結果出爐！川普急起直追

彰化這家公司超狂　川普當選放假10天

拿到房產遺囑　兩兒立刻翻臉趕人

仁德情侶雙屍命案　 22歲女死者解剖案情逆轉

美選戰況　桑德斯超神準預測

對到眼被砍4刀！22歲男跑200m慘死

即／拜登在威斯康辛贏了

好幾天沒大便！19歲妹「下腹痛到後背」求灌腸　醫嚇歪：要生了

不斷更新／拜登「264：214領先」　賓州長痛批川普

Yeri嘆：想活在更清澈明亮的世界

更多

最夯影音

更多
郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」
「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面