艋舺警匪追逐撞進市場！通緝犯狂噴辣椒水　倒地喊：不要弄我啦

記者張君豪／台北報導

5日上午，一名竊盜通緝犯劉姓男子（23歲）開車行經台北市萬華區萬大路、富民路口實，遭遇保安警察大隊設置路檢點，劉男自知通緝犯身分恐難逃法網，居然當街改搭小黃，保大警力立即展開攔截圍捕，兵分多路攔查；曾姓警員在鄰近市場巷弄攔到劉男，通緝犯居然拿出辣椒水試圖攻擊曾姓警員，所幸曾員奮勇壓制並等待支援警力趕達、順利逮捕這名通緝犯。





▲北市一名劉姓竊盜通緝犯遭保大警員攔查逃跑，所幸遭警方攔截圍捕帶回。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市一名劉姓竊盜通緝犯遭保大警員攔查逃跑，所幸遭警方攔截圍捕帶回。（圖／記者張君豪翻攝）

北市保安警察大隊表示，5日上午約11點左右，劉姓通緝犯駕車載友人行經萬大路、富民街口路檢點，並未配合警員指示停車反而加速逃逸，結果因車速太快撞進鄰近果菜市場，劉男捨棄友人改搭計程車逃逸。

警方見狀呼叫線上警力合力圍捕，兵分多路並沿路攔停計程車，發現小黃車內乘客就是劉男，警方要求他下車，劉男佯裝配合下車，但立即把腿就跑，劉男爆走頻頻嗆警察「不要弄我啦！」並掏出隨身預藏的辣椒水攻擊警員，所幸被攻擊的曾姓警員奮勇將他上銬押至，依法帶回調查。

保安警察大隊表示，劉男落網後警方調查，發現他身揹竊盜案通緝，還使用辣椒水攻擊警方，所幸警員奮勇逮捕，警訊後依妨害公務罪嫌將他移送法辦。

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