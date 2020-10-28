「大聲殺小啦」不滿交通管制罵員警　遊覽車駕駛下場慘

記者陳崑福／屏東報導

李姓遊覽車司機日前駕駛遊覽車行經屏東縣枋寮鄉台一線中正路與沿山路口時，不滿警方實施調撥分流措施，將遊覽車停於台一線達3分鐘，且不依疏導員警指示行駛沿山公路，還對員警辱罵一個字的「粗話」、「大聲殺小啦」等語，被警方依妨害公務罪嫌送辦。

▲李姓遊覽車司機不滿枋寮警方交通管制措施，辱罵員警遭送辦 ，圖警方說明處理情況。（圖／翻拍，以下同）

▲▼祕錄器錄下整個過程。

枋寮警方說，10月25日17時20分許於屏東縣枋寮鄉台一線中正大路與沿山路口發布實施分流，並通知警廣、交通隊，枋寮分局枋寮派出所副所長曾力展於17時45分許於該路口帶班擔服交通疏導勤務，依分局四組業務單位指示實施台ㄧ線北上與沿山公路口車輛分流管制。

李姓遊覽車司機駕駛遊覽車行經該路口時，因不滿警方實施調撥分流措施，任意將滿載乘客的營大客車停於台ㄧ線上達3分鐘，不往前行駛且不依照警方指示行駛沿山公路分流。

由於北上內獅至水底寮路段車多壅塞，當時北上車流16-17時約1500輛；17-18時約1500輛，現場實施交通疏導勤務員警梁棠碩、方致舜上前告知請渠儘速靠右向前行駛，現場帶班副所長曾力展上前引導該車先行停於路旁。

李姓駕駛疑心生不滿故意將車輛逼近副所長曾力展，曾員告誡此行為恐有觸法之疑慮，惟李姓駕駛不從仍對曾員辱罵：「大聲殺小啦」等字語，攔停該車後李姓駕駛不配合又對曾員罵：「幹」，全案依妨害公務罪逮補。

警方考量遊覽車乘客仍於現場且未用膳，短時間內恐無法尋找代班司機，對於駕駛涉嫌妨礙公務部分立即請示檢察官並於19時50分許獲檢察官准予不予解送；另對於該駕駛不服從交通警察指揮部分，以違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第1款，開單告發。

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