遭1500萬交保　賴素如求降保：當律師但業務沒有以前好

▲前台北市議員賴素如，請求高院降低保金。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台北市議員賴素如捲入「雙子星弊案」，更一審遭判刑7年6月、褫奪公權4年，目前上訴最高法院審理中。由於她案發後被台北地院以1500萬元交保，具保人為自己的胞兄，賴素如的胞兄向高院提出聲請，要求更換保人並降低保金。賴素如29日出庭時陳述，自己現在當律師，但業務量沒有以前好，生活很辛苦，請求降保。

擁有律師資格的賴素如，在前總統馬英九選上總統與國民黨主席後，聲勢水漲船高，一度擔任馬英九辦公室主任、國民黨發言人，更高票當選台北市士林、北投選區的議員。但2013年3月間爆發「雙子星弊案」，賴素如涉嫌向業者索取1500萬元賄款，並先取得100萬元。賴素如因此遭檢方聲押獲准，一審判刑10年、二審仍將她判刑9年，而更一審今年初也認定她有罪，判刑7年6月、褫奪公權4年。

賴素如在台北地方法院一審言詞辯論終結後，就獲得法院裁定1500萬元交保。當時由姊姊向朋友籌錢，哥哥擔任保證人，具保將賴素如保出。但賴素如的哥哥具狀向法院聲請更換保人並降低保金，高等院29日開庭審理。

賴素如哥哥表示，自己有高血壓、膝蓋退化，身體不好，希望能更換保人為賴素如的姊姊；至於保金部分，因賴素如的姊姊也是借錢交保，疫情期間債權人已經多次催討，所以希望降低保金。賴素如的姊姊也陳述，自己當時籌錢幫妹妹交保，後來就貸款償還部分借款，但仍須負擔高額貸款，再加上自己現在也被放無薪假，請求降低保金。

蒞庭檢察官則針對降低保金部分表示，因賴素如涉犯貪污重罪，重罪伴隨高度逃亡的可能性，所以請求法院駁回降低保金的聲請。至於賴素如也當庭陳述，現在在擔任律師，但因為業務沒有以前那麼好，所以生活比較困難，請求法院降低保金。律師也表示，希望法院能降低保金在300萬到500萬的範圍內。法院諭知候核辦，並諭知下次開庭審理賴素如是否有羈押、交保之必要。