捲父母詐貸472億！潤寅公主遭爆外遇　淚灑法庭曝「被離婚」真相

▲潤寅公主楊宇晨捲入詐貸案，調查期間羈押超過7個月，今日在庭上淚訴委屈，並透露離婚原因。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌向12家銀行詐貸472億元，創台灣詐貸紀錄，2人的女兒楊宇晨也因涉嫌洗錢，遭羈押超過7個月，期間還一度因籌不出2000萬交保金，無奈還押看守所，直到答應配合匯回大陸帳戶款項，才以500萬元交保；北院23日開庭，楊宇晨淚訴遭媒體抹黑外遇、拜金形象，更透露受娘家牽連，與前夫離婚的辛酸。

楊宇晨今日在庭上，陳述背景及現況講到，「紐約大學畢業，目前沒工作、收入…」，突然停頓數秒，接著開口就爆哭，稱她沒涉入詐貸、也沒從家裡拿過錢，反而是娘家向夫家借了一大筆錢，成了她離婚的原因之一，甚至她將私房錢借給公司，只因公司還她錢，就讓她惹上官司。

楊宇晨喊冤，指公司結束那一天，因母親說不想欠員工錢，她才到銀行領錢匯款，不料好心幫忙卻成了洗錢的工具人，甚至被媒體報導成拜金、外遇的形象，如今她名譽慘遭踐踏，未來想找工作很難了，表示「父母的錯，不應由我承擔」，希望法官還她清白。

楊宇晨舅舅王振賢對涉案部分表示，由於楊文虎、王音之夫妻忙碌，他帶著楊宇晨從小長大，2019年6月時，王音之與楊文虎夫妻潛逃美國，一堆債主要肉搜楊宇晨，這時債主之一的羅淑蕾剛好找上門，他才將房產抵給對方，期望藉羅淑蕾的實力保護楊宇晨，他身染重病，不知何時離開人世，只期望能給楊宇晨一點正面能量，盼下輩子再續緣分。

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