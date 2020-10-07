他賣存摺當詐團人頭...腦傷人格大變獲判免刑：需治療而非刑罰

▲楊男提供個人金融卡及帳戶給詐騙集團當人頭遭依詐欺罪嫌起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／桃園報導

桃園一名楊姓男子提供個人帳戶供詐騙集團，以賺取1萬元不法收入，被依幫助詐欺取財罪嫌起訴。但經法官查證，發現楊男多年前因顱內曾開刀，接受復健及藥物治療，因此人格改變。判斷力及控制變差，被醫師診斷無法從經驗中學習避免再犯，因此桃園地院認定楊男需治療而非刑罰，認定有罪但判免罰。

判決指出，楊男去年到超商以店到店方式寄送自己帳戶存摺、提款卡，給一名林姓詐騙集團成員，換取1萬元報酬。詐騙集團之後佯稱是網路賣家向梁姓被害人謊稱上網交易錯誤，如不辦理資料變更將每個月持續遭扣款，需依指示操作ＡＴＭ解除，進而詐得近3萬元款項匯入楊男戶頭再提領完，經檢警查出帳戶所有人，並將楊男依幫助詐欺罪嫌起訴。

經法官審查發現楊男在去年經法院裁定宣告為受輔助宣告之人，法官認為，楊男2015年因顱內動脈瘤破裂併腦室出血、水腦症、腦出血經急診住院後接受復健及藥物治療。造成人格改變，判斷力及衝動控制差，屢次在金錢方面作錯誤決定，人際關係不良，導致常有違法事件發生，或被詐騙。

加上依據醫師診斷，楊男「無法從經驗中學習避免再犯」，其所需實為接受治療、家庭陪伴與他人同理，過度的司法程序與刑罰介入生活，實為無益，若堅持對他施以刑罰，無異是推入深淵，對社會也是危害。

法官審酌認情節殊堪憫恕也認為楊男與被害梁男已達成和解，賠償他所受損失2萬元，梁男也表示希望法院不要判刑等等，綜合上述就算予以減刑猶嫌過重，於是判處楊男免刑。

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