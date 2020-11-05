增1境外移入！台女赴捷克留學曾發燒、味覺異常　居檢時通報確診

▲指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥說明，個案為本國籍20多歲女性，11月2日自捷克返國。

指揮中心表示，案570今(2020)年9月中旬赴捷克就學，本身有過敏性鼻炎病史，10月10日在捷克曾出現發燒、味覺異常情形，未於當地就醫，約10天後症狀改善。11月2日自荷蘭搭機經曼谷返國，入境時有流鼻水、有痰症狀。個案返國後至防疫旅館進行居家檢疫，11月3日主動通報在捷克期間曾有發燒、味覺異常情形，由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診。相關接觸者刻正由衛生單位進行疫調中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心統計，國內目前累計569例確診，分別為477例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、519人解除隔離、37人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。