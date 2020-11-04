NCC核處15家電視台23件違規　東森新聞台3件最多



▲東森新聞台3件內容違規居各電視台之冠，4日被NCC核處罰款合計63萬元。（圖／NCC）



記者陳世昌／台北報導



NCC4日對15家電視台合計有23件新及節目內容聞核處，其中東森新聞台最多有3件罰款63萬元，中天新聞台、壹電視新聞台、TVBS新聞台、年代新聞台、台視新聞台、台視主頻都有2件；單一違規核處最重80萬元是TVBS「「少年遭主管抽打腳底板」。



以違規類型統計，違反妨害兒少身心健康規定7件、違反妨害公序良俗規定12件、違反電視節目分級規定1件、違反兒童及少年福利與權益保障法(以下簡稱兒少法)規定1件、違反節目應與廣告區隔規定2件；另有3件發函改進。

有關違反兒少身心健康部分，包括台視(主頻)、台視新聞台、壹電視新聞台、年代新聞台、東森新聞台、中天新聞台及TVBS新聞台等7個頻道，108年12月2日播出一群未成年男女至KTV慶生，發生集體公然霸凌一名未成年少女，相關霸凌內容易引發兒少仿效，分別予以核處20萬到40萬元不等罰鍰。





▲TVBS新聞台違反公序良俗被NCC重罰80萬元。（圖／NCC）

有關違反公序良俗部分，包括台視(主頻)、台視新聞台、中視綜合台、中視新聞台、民視無線台、民視新聞台、壹電視新聞台、年代新聞台、東森新聞台、中天新聞台、TVBS 新聞台、寰宇新聞台灣台等12個頻道，108年12月30日報導一名寵物店打工少年遭主管抽打腳底板之內容，除重複播出暴力內容外，相關新聞呈現恐對施加於青少年之暴力合法化，分別予以核處20到80萬元不等罰鍰。



以下是NCC詳細核處資料：





