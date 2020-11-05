CNN：大選撕裂美國！拜登若勝選「恐收拾川普爛攤子」

記者羅翊宬／綜合報導

美國2020總統大選開票進入白熱化階段，目前拜登以264張選舉人票暫時領先川普的214張。有分析指出，無論哪一方陣營勝選，美國未來將面臨近半選民質疑選舉正當性，不僅社會將面臨兩極化加劇的問題，美國在國際社會上的地位，恐怕不比從前、回不去了！

▲美國選舉後，紐約曼哈頓出現示威人潮。（圖／路透社）

被稱為3大關鍵搖擺州的賓州、密西根州、威斯康辛州戰況之激烈超乎雙方陣營預期原本川普在計算現場投票時一路領先，然而在開始統計郵寄選票後，拜登開始扭轉局面、甚至反超川普，使得川普不斷在推特上質疑選舉正當性，聲稱賓州有大規模的「選舉詐欺」，預計派律師前往法院提出訴訟，要求重新計票。

不過假設川普萬一在敗選後提出訴訟，將使美國政局更加動盪，明年1月20日以前，若無人宣誓就職總統，眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）則會依據憲法接任總統。

▲美國選舉後，川普支持者與反對者聚集在華府白宮外爭論。（圖／路透社）

如果川普在此次選戰中以些微差距連任成功，將會是進入2001年後共和黨第3次靠選舉人票勝選，原本用來保障人口數較少鄉村州的選舉人團制度，勢必會引起拜登支持者質疑與不滿，因為目前拜登已取得超過7000萬張的普選票，創下美國史上總統候選人最高得票數紀錄。

而美媒《CNN》與英媒《金融時報》（Financial Times）分析，就算拜登最終成功將川普逐出白宮，未來恐怕得因為收拾川普所留下的「爛攤子」而忙得分身乏術，因為選後美國將會處於極度分裂、難以治理的狀態，加上中國大陸早已於4年來在亞洲成功崛起、並持續向世界擴張，而歐盟也致力於擺脫美國力量擔保，美國未來欲維持全球主宰地位，只怕難上加難。

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