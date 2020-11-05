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影／拜登238：213暫時領先！　川普陣營要威斯康辛驗票

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記者張靖榕、羅翊宬、王致凱／綜合外電報導

美國總統大選投票日當地時間周二（3日）正式開跑，紐約等多地市民天未亮就現身排上長長人龍，今年提前投票人數近1億，已占2016年總統大選總票數的7成。綜合外媒報導，拜登取得238張選舉人票、川普則為213張。

▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普拜登決戰2020。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN早期出口民調顯示，在選民認為投票最優先考慮的因素中，每3位選民當中就有1人認為，經濟為投票考慮的第一優先，認為能帶領全國走上經濟強勢軌道的人才是夠資格的領導人，其次才是種族、防疫等社會或政治議題。

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02：06

川普陣營的一名成員表示，川普將要求威斯康辛州立刻重新計票。該成員表示，有多個報告顯示，威斯康辛州有多起違規問題，讓人不得不懷疑當地的計票結果是否合法，由於川普與拜登選情在當地相當接近，因此川普有權要求當地立刻重新計票。

00：59

根據NBC新聞報導，威斯康辛州選舉委員會表示，該州所有選票都已經開票完畢，拜登領先川普20,697張普選票，贏得威斯康辛全部10張選舉人票。

22：13

根據美聯社開票統計，密西根州已經開出94％選票，民主黨候選人拜登的得票率反超川普0.2個百分點。

18：59

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，美國艾迪生媒體研究機構（Edison Research）表示，內華達州直到台灣時間5日晚間8時才會恢復計票。

17：41

內華達州、威斯康辛州、密西根州、賓夕法尼亞州、北卡羅萊納州、喬治亞州、阿拉斯加州疑因「郵寄選票」方式嚴重影響開票進度，呈現停滯狀態。

16：23

美國大選開票如火如荼的在進行當中，不過在結果出來之前，美股已經有劇烈的變動，道瓊期指跌逾400點，標普500期指下挫0.5%。

15：56

川普要求停止計票，將向最高法院要求裁斷選舉結果。

▲▼川普在白宮發表演說。（圖／路透社）

▲川普在白宮發表演說。（圖／路透社）

15：26

川普在白宮發表演說，「準備好大舉慶祝勝選！」

15：12

根據英國天空新聞最新消息，美國總統川普稍晚將在白宮東廳發表聲明，目前媒體記者已通知前往白宮做準備。同時，最繁榮的紐約也派駐大批重裝警備介入，希望維持市區秩序，目前為止在警方的控管之下並無任何突發狀態發生。

15：06

稍早川普透過推文，砲轟民主黨「偷走選舉」，然而該則推文卻被以推特官方以對選舉產生誤導性言論為由而封鎖。

14：30

美國大選兩黨候選人拉鋸戰激烈，其中所有目光集中在6大搖擺州，目前已知佛羅里達州確定被川普奪下，亞利桑那州則由拜登奪下，但外媒消息指出，威斯康辛州、密西根、賓夕法尼亞可能將不會在開票日當天有結果。

14：24

拜登在緬因州再拿1票，共取得238票，川普則保持213票。而根據外媒報導，北卡羅來納驚傳有川普狂粉「持槍進入投票所」。

14：04

根據《福斯新聞》報導，川普成功拿下蒙大拿州，奪得3張選舉人票，拉近與拜登的距離。目前拜登與川普的比數為237：213，暫時由拜登領先。

13：48

川普稍早在推特表示，他今晚會發表聲明，直言此次大選會是一大勝利。他也說，「我們贏面大，但他們想偷走這場選舉，我絕對不會讓他們這麼做，投票站關閉後絕對不能繼續投票。」

▲▼ 美國民主黨總統候選人拜登。（圖／路透）

▲美國民主黨總統候選人拜登。（圖／路透）

13：46

拜登剛才發表聲明表示，儘管真正的大選結果可能明天或更久以後才會出爐，但「我們對於我們的選局情勢感到樂觀」，並稱「我相信我們將贏得總統大選」。

13：36

根據《福斯新聞》統計，美國總統大選再開兩州，拜登奪下明尼蘇達州的10張選舉人票；川普則奪得蒙大拿州的3票。目前拜登以237票領先川普的210票。另外，民主黨候選人拜登將於美東時間下午12時30分（台灣時間下午1時30分）在北卡州威爾明頓（Wilmington）發表聲明。

13：23

根據《福斯新聞》統計，川普奪下票倉德州，取得38張選舉人票，目前仍以210票對227票落後拜登。

13：19

根據《福斯新聞》統計，拜登翻轉亞利桑那州，奪下11張選舉人票，截至目前為止已取得226票，超過川普165票。

13：10

根據《彭博社》統計，拜登在夏威夷州取得勝利，奪下4張選舉人票，目前以215票比147票領先川普。

12：14

根據《俄羅斯衛星社》報導，川普奪得愛達荷州，取得4張選舉人票，截至目前為止已取得147票，但仍遠遠落後拜登60票。

12：08

根據NBC、AP和法新社報導，拜登在加州、奧勒岡州、華盛頓州取得勝利，取得74張選舉人票，以207票比143票大幅領先川普。

12：05

根據彭博社報導，川普拿下內布拉斯加州3票，目前川普以143票領先拜登137票。

11：42

根據《俄羅斯衛星社》報導，川普再拿下密蘇里10票，目前川普140票暫時領先拜登135票。

11：38

根據彭博社報導，川普再拿下猶他州6票，拜登則得新罕布夏州4票，目前拜登以135票領先川普130票。

11：31

雖然開票結果尚未出爐，不過川普陣營已經自行宣布拿下佛州；拜登陣營則坦言，佛州的選情的確不樂觀。

11：09

目前川普在俄亥俄州領先。

10：40

根據彭博社統計，拜登奪下科羅拉多州，取得9票。拜登目前以131：124領先。

10：32

拜登取得華盛頓特區3票。

10：20

拜登拿下新墨西哥州5票，川普在明尼蘇達州領先。

10：12

川普再拿5州，為124張選舉人票。

10：06

拜登在科羅拉多州、紐約州領先川普，並在新墨西哥州取得5張選舉人票。

10：02

根據《彭博》，紐約州結果出爐，拜登再獲翻盤機會取得119張選舉人票、川普為92張。

09：51

北達科他州，川普領先。

09：43

綜合外媒報導，傍晚時分，數百人集結在白宮前，誓言要把川普與彭斯趕出白宮。

09：38

根據《路透社》統計，川普在關鍵搖擺州佛州奪下29張選舉人票，目前以101：85大贏拜登。

09：28

緬因州、密蘇里州，川普領先拜登。

09：08

根據《彭博社》報導，美國總統大選，目前累計拜登85票比上川普55票，差距拉大至30票。

08：59

美國總統大選維吉尼亞州由拜登勝出，13張選舉人票入袋，目前累計川普33票比上拜登16票，差距拉近至17票。

08：48

根據《衛星通訊社》報導，北科羅納州川普領先，俄亥俄州拜登領先。

08：15

根據CNN統計，川普拿下印第安那州11張選舉人票；美聯社則統計，拜登拿下佛蒙特州3票，川普暫時以19張選舉人票領先.。

08：05

根據《Bloomberg》統計，肯塔基州目前由川普以54.2％得票率獲得首8張選舉人票，取得領先優勢。

07：55

根據《Bloomberg》統計，肯塔基州目前由川普以51.3％得票率領先、印第安那州同樣是川普以63.2％領先，這兩州原本就屬於傳統共和黨鐵票區。

07：40

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，她有信心民主黨會在今晚的選舉中，繼續保持在眾議院的多數黨地位，「我們也對參議院充滿希望，我們有信心拜登將成為美國總統。」

若是拜登勝選，民主黨需要翻轉3個參院席次，才可以在眾院取得多數黨優勢；若拜登落選，則需要翻轉4個席次。

07：11

美國東部時間下午6時，印地安納州與肯塔基州部分投票所已關閉，關鍵搖擺州佛羅里達的投票將在1小時後結束。

06：57

本次大選結果難料，正值美國社會極度分歧時期，部分人已經開始擔憂選後情勢。除了華府商家已經先拿來大片木板釘牢門窗，防止暴動搶砸，俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）也宣布，波特蘭地區從2日下午5時起進入48小時緊急狀態，同時要求國民警衛隊待命，以應對大選後可能引發的政治暴亂事件。

▲▼波特蘭極右派示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼許多商家「超前部署」防選後暴亂，先拿來木板封死門窗。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）

▲▼許多商家「超前部署」防選後暴亂，先拿來木板封死門窗。（圖／路透）

06：55

美國總統川普預測自己能在這次大選中，拿下306張選舉人票，超過上次大選的223張得票數贏得勝選，順利連任第二任期。不過他也強調，不會過早宣布勝選，並稱他在此事上沒有理由「耍花樣」。

06：42

CNN早期民調出爐，受調者中有每5人就有3人認為「經濟」是投票考量第一優先，其次才是種族不平等與防疫議題，約5分之1的人將此列為優先考量。此外，「犯罪與安全」以及「健保醫療政策」均是每10人中有1人的優先考量。

05：16

密西根州務卿班森（Jocelyn Benson）推文表示，已經收到92％的選民郵寄投票，計票作業正有效率地進行中。密西根選民還有4個小時能夠投票。

05：05

投票日當天傳出不少民眾接到自動語音電話，要求選民「待在家中以策安全」，FBI網路安全及基礎設施安全局（CISA）高級官員指出，「（我們）已經接獲一些自動語音電話的報案，這類電話每次選舉都會發生，我們有注意到這件事。FBI正在進行調查。」

至於哪些州的選民更容易接獲自動語音電話，可能來自哪方勢力或個人進行的騷擾與誤導，FBI也回應目前還在追蹤當中。

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