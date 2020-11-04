第三屆進博會今開幕　東森自然美攜「6系列護膚新品」進駐

▲第三屆進口博覽會在上海舉行。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海報導

第三屆中國（上海）進口博覽會今（4）日晚間舉行開幕式，隨後自5日起正式揭開6天的展期。東森自然美暨上屆進博會後，再次亮相會場，不僅擴大參展投資，比照歐美國際一線美妝品牌規模，場館面積與佈置更全面升級。此外，東森自然美六大保養系列全員登場，加上展場內的體驗區，瞄準未來巨大的美妝產業發展潛能。

▲東森自然美曾發起200人同時體驗爆水面膜活動。（圖／東森自然美提供）

本屆進博會總展覽面積比上屆擴大近3萬平方公尺，設立食品及農產品展區、醫療器械及醫藥保健展區、服務貿易展區、消費品展區、汽車展區、技術裝備展區等六大展區。為了強調自然結合科技的品牌特性，東森自然美在消費品展區內的展位種下一棵「未來科技護膚之樹」，體現以人為本的核心價值結合自然、科技及細養之美的意義。

據了解，東森自然美展出的6大核心商品以「護膚、美白」為核心，尤其是疫情緩解後，許多女性因長期戴口罩導致肌膚敏感泛紅或皮膚乾癢，不過，參展明星商品之一「積雪草煥活系列」中的「玫瑰果煥活精華油」及「積雪草新肌煥膚７天安瓶」，能為肌膚加強打底，降低敏感肌因，幫助更多因疫情所苦的「愛美一族」實現肌膚緊實，同時解決敏感的困擾。

▲明星商品「積雪草煥活系列」中的「玫瑰果煥活精華油」。（圖／東森自然美提供）

大陸經濟發展的第十四個5年即將展開，近日也公佈規劃全文，值得注意的是，小資及白領、粉領族群將會是近年大陸經濟發展消費力最驚人的族群。參展商品「超效保濕按摩卸妝膏」結合「卸妝、潔顏、按摩、保養」四效合一，完全符合小資族群對時間管理的要求，達到30秒內快速卸妝，再加上白、粉領愛用的「r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜」，鎖定的便是未來幾年的消費市場潛力。

東森自然美創立於1972年，於1992年進駐上海，「東森集團」於1998年投資後，積極拓展通路與服務，同時以「人證、物證、科學做見證」的經營理念持續深耕，力邀各領域權威加入研發團隊，不只擴充品牌專業廣度，更加強深度，使東森自然美站穩亞洲第一美妝領導品牌，為全球女性消費者創造自然美麗奇蹟。