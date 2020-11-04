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美售台168億MQ-9B無人機！　陸專家：一旦開戰將淪共軍「靶機」

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▲▼MQ-9收割者無人偵查機。（圖／達志影像／美聯社）

▲MQ-9收割者無人偵查機。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

美國4日宣佈，對台出售4架MQ-9B無人機，總金額為6億美元（約168億元新台幣），是近兩周內第3度對台軍售。對此，大陸官媒《環球時報》採訪大陸專家指出，MQ-9無人機在戰時將淪為「靶機」。

根據路透社報導，美國這次對台軍售案，提供MQ-9「海上衛士」無人機，是海軍版本機型，最大航程超過1.1萬公里，可連續飛行50小時，同時還將提供相關地面站台和培訓服務，但僅配備偵查設備，沒有出售裝配武器。

大陸專家表示，MQ-9雖然是「察打一體」無人機，但美方在這次軍售中，並沒有提供配套的對地攻擊武器，它暫時只能執行高空偵察任務；且由於其戰時生存能力差，台軍此次採購有限數量的MQ-9，恐怕只是向美國「交保護費」。

「海上衛士」擁有長續航能力，可搭載偵察裝置對遼闊的海域執行連續偵察和搜索任務，可以通過數據鏈將相關資訊及時下傳到地面。如果使用衛星通信系統進行控制，它可以飛行上萬公里。該機也可裝備導彈和精確制導炸彈對目標實施打擊。

大陸專家分析，和平時期，MQ-9可在台海周邊、南海以及遠離大陸的空域，對解放軍艦艇進行長時間跟踪監視；一旦爆發衝突，它在理論上還可以為台軍新引進的陸基「魚叉」反艦導彈及「海馬斯」多管火箭系統提供視距外的目標識別和定位。

專家認為，這種無人機缺乏自衛能力，在衝突中生存力很低。平時它在台灣海峽東側進行偵察尚可，一旦發生衝突，無法進入大陸上空進行對地打擊，即便是在距離大陸沿岸較遠的空域偵察，它也自身難保。「解放軍既有完善嚴密的地面防空網，又有強大的航空兵力量，MQ-9這種無人機極容易在戰時淪為靶機」。

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