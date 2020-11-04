「婚宴炸雞腿上桌」親友全看傻！　內行曝高檔貨：屌打所有速食店

▲原來「炸雞腿」是流水席的隱藏聖品！（圖／翻攝美食公社）



網搜小組／劉維榛報導

流水席承載著多數人的童年記憶，但哪道菜最經典呢？一名男網友直呼，最近參加親友婚禮時，驚見「炸雞腿」也成為一道菜色，讓他好驚訝。照片曝光後，真相神展開，達人解釋「早期辦桌是以家常菜宴客，經濟能力好的就能上肉品，炸雞是後期才有的高檔食材，早期農業流水席就有炸雞，也只出現在大戶人家！」

一名男網友在臉書《美食公社》透露，日前去基隆參加婚宴，看著澎湃海陸料理霸氣端上桌，包括干貝、螃蟹、龍蝦、九孔、生魚片、土雞肉等，正當他吃得津津有味時，突然眼前竟出現「炸雞腿」！

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原PO直言當下驚呆了，跟左右兩旁兄弟姊妹討論了一下，大家也露出不可置信的表情，「因為我以前都沒有吃過辦桌有出炸雞腿的...是不是我太淺？」

討論文曝光後，掀起近8千名網友朝聖，「我還吃過有炒米粉的」、「淺才好啊，代表你很年輕」、「其實什麼菜色都可能，主要在於你辦一桌的單價，我們還有承接過一桌3000元的，我們連豆芽菜都上桌了」、「價格決定菜色，大部分都是炸物拼盤」、「炸雞腿沒遇過，炸蜂蛹有遇過」、「流水席才有，餐廳辦的我還沒碰到過」。

▲菜色讓人看了狂噴口水！（圖／翻攝美食公社）



一票內行笑稱，「沒這道菜，不叫做辦桌，可能會氣到翻桌」、「以前的流水席炸雞腿炸雞翅屌打現在所有速食店」「小時候吃的辦桌都有炸雞腿」、「辦桌的大雞腿是外帶伴手禮的打包首選」、「辦桌有炸雞腿是升級版，較早之前是炸雞翅」、「以前最期待爸媽去喝喜酒，因為隔天就有炸雞腿、炸大蝦可以帶便當了～當然免不了還有一大包的菜尾湯」、「中間一份圓形油飯，旁邊10隻炸雞翅／雞腿圍一圈（要打包者自取塑膠袋）」、「我結婚的時候，特別跟餐廳說我要炸雞腿還有炸大蝦，這是小時候阿嬤吃完喜酒回到家後，我最期待看到的」。

▼吃貨表示，雞腿是經典 ，且隨菜上桌會附塑膠袋！（圖／翻攝美食公社）

