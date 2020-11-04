LIVE／拜登237：210領先川普！　川普將發表聲明

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記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選戰情膠著，現任總統川普是否能成功守住白宮，還必須要等搖擺州選票全數開出才能知曉。根據外媒最新開票結果預測，拜登拿下237張選舉人票，領先拿下210票的川普。美國總統川普稍晚也將發布聲明，《ETtoday新聞雲》將全程為您直播，提供來自美國的現場最新畫面。

川普稍早在推特表示，他今晚會發表聲明。

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

美國各州整體開票情形仍呈現膠著，可以看到在中部區塊幾乎是共和黨天下，外圍部分則是依序被民主黨包圍拿下，包括紐約州、華盛頓州、奧勒岡州、加州等地。

依據美國大選制度，總統候選人必須拿下270張選舉人票，才能入主白宮。不過，根據CNBC最新消息，賓州、威斯康辛州、密西根州選舉官員現已證實，不會在美東時間3日晚間公布獲勝者。

推特最新消息指出，拜登預計在台灣時間下午1時30分發表聲明。CBS報導，他將現身德拉瓦州威爾明頓（wilmington），向選民呼籲要在開票這段時間保持耐心，也要對亞利桑那州選情有信心。

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