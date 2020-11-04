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台人瘋美選　學者點破關鍵：就像藍綠之戰延伸

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▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／路透）

▲2020美國總統大選選情撲朔迷離。（圖／路透）

記者陳政錄／台北報導

美國總統大選開票今登場，不只當地火熱，不少台灣人也跟著喊燒，對於這種盛況，在文化大學新聞學系4日舉辦的一場座談會中，與會學者解讀，這是因為許多國人把美國總統選舉，視為藍綠選戰的延伸，造成好像「國民黨比較希望拜登贏，民進黨支持川普繼續連任」的認知，更憂心選舉結果對美中台三方關係造成影響。

中國文化大學新聞暨傳播學院、社會科學院11月4日舉辦《撲朔迷離的美國總統大選：政治與傳播面向的觀察》座談會。曾任馬政府行政院發言人的文化大學新聞暨傳播學院院長胡幼偉坦言，儘管美選結果撲朔迷離、負面競選情況嚴重，但這可以說是二戰以來，台灣民眾最關注的一次美選，另英國民調顯示多數台灣人對川普的支持，或許也側面反映，民眾對於需要一個「強而有力的領導人」的投射。

▲▼中國文化大學新聞暨傳播學院、社會科學院11月4日舉辦《撲朔迷離的美國總統大選：政治與傳播面向的觀察》座談會。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國文化大學新聞暨傳播學院、社會科學院11月4日舉辦《撲朔迷離的美國總統大選：政治與傳播面向的觀察》座談會。（圖／記者陳政錄攝）


中華民國兩岸關係發展協會祕書長、文化大學國家發展與中國大陸研究所教授李孔智說，很多人把美國總統選舉，視為台灣選舉戰線的延長，尤其是認為川普對台灣的「友善態度」。但他提醒，若放大到整個國際關係格局來看，美國仍就是追求自己的國家利益，因此若有些人懷抱癡心妄想，「那可能就多了一些。」


文化大學新媒體與傳播研究中心主任莊伯仲觀察，就蔡英文總統本人而言，並沒有明顯的押寶共和黨候選人川普，或是民主黨候選人拜登，但若就其他黨政人士、立委來看，的確有綠營支持川普、國民黨支持拜登的傾向，甚至在親綠媒體中，川普聲量比之拜登為二比一，正面新聞也是二比一，負面新聞則是拜登較多，剛好也是二比一。

對於這種現況，他坦言，政治人物可以當「拜黑」，媒體或許也可以，因為還能夠轉換，但如果政府單邊押寶，結果並非如預期，就會比較麻煩。但莊伯仲也提到，台灣民眾之所以期待川普當選，是認為川普會保衛台灣，惟另一方面，大陸網友也稱川普是「川建國同志」，立場是截然不同的，這是選後值得關注的焦點。

文化大學新聞學系主任郭文平提醒，如果今天選情未見明朗，本次美國總統大選相當有可能進入訴訟程序，未來一、兩天內網路上預計有非常多假訊息流傳，屆時民眾是否受到煽動，或造成一些誤判，還須謹慎留意。

文化大學行政管理學系教授、中華兩岸論壇協進會研究員兼副秘書長楊穎超說，本次美選之所以撲朔迷離，不外乎新冠肺炎疫情、隔離和股市，惡化貧富差距，造成選情搖擺情況增加。在國際關係上，他認為，美國遏制中國大陸不會改變，只是強度、方式的差別，但美國力減弱，未來俄羅斯、歐盟不一定會配合美國遏制中共，若美國擺不平國際秩序，台灣空間亦會受壓縮，若過度緊抱美國大腿，放棄做美中之間的樞紐或橋梁，是非常可惜的。

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