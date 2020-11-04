快訊／再開2州！拜登奪明尼蘇達237：210領先川普

美國總統大選開票今登場，不只當地火熱，不少台灣人也跟著喊燒，對於這種盛況，在文化大學新聞學系4日舉辦的一場座談會中，與會學者解讀，這是因為許多國人把美國總統選舉，視為藍綠選戰的延伸，造成好像「國民黨比較希望拜登贏，民進黨支持川普繼續連任」的認知，更憂心選舉結果對美中台三方關係造成影響。