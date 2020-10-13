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親子

機會教育／借來的物品遺失　不該只是買個新的來了事！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

剛開始小一學涯的女兒DAHLIA，前天跟我說，自己向老師借了超大橡皮擦，但用完歸還的時候，她沒有親手交給老師，而是透過其他同學代還…這下可好，同學沒有還，理由是：「不知道橡皮擦去哪了！」

通常碰到這種難題，我們家的做法都是先自省，了解整件事情的脈絡，再看看各方的責任歸屬與過失比重。當下，我得釐清是女兒自己搞丟，或喜歡那個橡皮擦，所以故意藏起來？還是真的如女兒所述，請同學轉交物品時，在某個環節不見了？

我先揣摩老師的角色，告訴女兒：「老師的超大橡皮擦，一定是特地準備給全班使用的，這下不見了，那其他同學怎麼辦？」由於我很早就給孩子「物權」的觀念，她不私自拿我東西，我也不擅自翻她物品，互相尊重，想要不等於佔有，所以她很快就理解到，這不僅是橡皮擦不見，而是「因為自己的疏忽，造成了大家的不便。」

DAHLIA提出要先拿自己沒開封過的同牌小橡皮擦還老師，我認為可行，但這並非一個完善的解決方式，又腦內運轉了一會兒…通常這種情況，要嘛是有一方真的搞丟，不然就是「大橡皮擦好酷！」想佔為己有，而不管是何種可能，家長都不應該認為「算了，再買一個賠償吧！」

「算了」是最失敗的教育！

我思索後，認為不該在孩子面前立馬將誰定罪，便先告誡女兒：「跟人家借東西，一定要親自歸還，一來是禮貌，二來是確保東西不會不見。」並叮嚀她，接下來要持續追著那位同學，問清楚物品的下落，「他不找，就每天催他找，不然妳們兩個都有錯。」

老師沒有直接告訴我這件事，但昨天退回了DAHLIA想先彌補的小橡皮擦，DAHLIA轉述老師的話：「這是妳媽媽買給妳的，妳拿回去自己用，老師要原本的那個。」我想，老師一定也想要機會教育，讓兩個孩子學會負責吧！

但畢竟孩子仍未成年，家長不能隔山觀火，該負起的責任還是要面對啊！所以我避開DAHLIA，去買超大橡皮擦，在聯絡簿上寫道：「孩子會繼續找原先的橡皮擦，請老師先拿這個備用。」意思就是：「我不是替DAHLIA還東西，而是站在怕老師沒橡皮擦可用的考量，才買來送老師。她跟老師借的，還是得找出來，因為這是她的疏失，孩子得自己承擔！」

我不是買個新的，就當幫孩子擦過屁股了，而是站在先給老師使用的立場上，督促孩子繼續找那塊消失的橡皮擦。

其實，這是不少家長的教育盲點，很多人碰到這種糾紛，會認為買個新的賠償「了事就好」，但事情哪有這麼簡單？對於物品持有者來說，或許那個橡皮擦是某個重要人士給予的禮物，抑或想給孩子一個危機處理的啟發，家長不該斷定自己已經買一個新的來賠償了，遇到被侵害的一方抱怨，還嗆：「不然你要怎樣？」

俗語說：「船過水無痕」，但人不是水，孩子的童年記憶與機會學習，將永遠留在腦海裡！教育不是幫孩子收拾殘局，而是引導他們未來自行處理難題，共勉之。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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