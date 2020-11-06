另兩款 iPhone 12 今晚開放預售！　外媒搶先分享第一手體驗

▲iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 今晚九點開放預售。（圖／Apple）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今（6）日晚上 9 點即將開放 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 的預售，下周五（13日）正式上市，不過國外媒體已提前分享了他們的第一手體驗心得。

國外許多科技媒體都能夠搶在開賣前體驗新機，根據《The Verge》報導，iPhone 12 mini 相較今手機的尺寸標準來說確實很小，不過 iOS 在 5.4 吋的顯示器上運行也很順暢，與其他款 iPhone 的 Plus 和 Max 版本尺寸一樣，iPhone 12 Pro Max 儘管尺寸很大，手感也不至於太重。

據《Engadget》影片指出，iPhone 12 Pro‌ Max 的不鏽鋼和玻璃比起 iPhone 12‌ mini 更為優質，而 12 mini 的手感則很適合單手使用；《CNET》也認為 iPhone 12‌ mini 拿在手裡感覺非常小；《TechCrunch》則表示，對於習慣於使用較大尺寸的安卓用戶來說，6.7 吋的 iPhone 12 Pro‌ Max 看上去並沒有顯得特別大，對於大多數用戶來說，6.1 吋的中型尺寸具有相當合適的手感。

目前還沒有看到關於 iPhone 12‌ mini 和 iPhone 12 Pro‌ Max 的具體評測，預計許多媒體會在下週正式開賣前陸陸續續發布實測結果。

蘋果宣稱，今年 Pro Max 除了長焦鏡頭多了 0.5 倍焦距，主鏡頭晶片比其他三款新機大了 47％；在其他硬體方面條件都一樣的情況下，越大的晶片的拍攝效果會越好，進光量也會越大，使夜拍模式會有明顯提升，且支援感光元件的防手震。

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