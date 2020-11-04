林佳龍掛保證：高鐵南延政院會支持　2022前動工要跟時間賽跑

▲高鐵南延案待行政院核定，林佳龍掛保證，蘇院長最了解，也會最支持。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部長林佳龍今（4）日上《周玉蔻嗆新聞》接受專訪，談到高鐵南延屏東案進度，他表示，可行性研究正送到行政院核定，也掛保證說，蘇院長是屏東人，最了解也會最支持，請民眾放心。

林佳龍今暢談高鐵南延議題，他說，去年11月交通部通過可行性研究，現在送至行政院核定，最終將由行政院長來決定，強調蘇貞昌院長是屏東人，最了解屏東也會最支持，請民眾放心。

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▲林佳龍上《周玉蔻嗆新聞》接受專訪。（圖／翻攝自廣播直播網頁）

不過，有外界質疑，為何北宜高鐵進度比高鐵南延還要快？林佳龍解釋，北宜直鐵也討論了10多年，現在找出另外路廊，所以北宜高鐵是作為北宜直鐵的替代道路選項，綜合規劃預計今年底前出來。

至於屏東縣長潘孟安希望高鐵南延案能在他2022年縣長卸任前開始動工，林佳龍表示，如果近期行政院核定高鐵南延案，就可以馬上啟動綜合規劃跟環評，這要跟時間賽跑，但也不是不可能。

另外，林佳龍上任後推動許多軌道建設，這跟前交通部長賀陳旦對硬體建設反感的風格很不相同。對此，林說，賀有個人風格跟堅持，而他做部長也有他的風格，他認為，軌道建設不只是一般建設，而是關係到整個國土規劃跟都市縫合，因此不能只是看財務計畫，也要看經濟效應、總體社會發展。

過去有人認為未來進入少子化時代，不需太多軌道建設，但林佳龍表示，只要交通越方便，大家就越容易出門，人的移動會越來越多，人次移動跟人口多少沒有相關，未來若全世界觀光客都來台灣，他們也會是乘客。

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