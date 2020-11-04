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台南建案假日清早施工！居民嫌太吵...竟遭鐵鎚K凹大門「警告」

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▲網友PO出該名涉案工人持疑似鐵槌之器械擊打受害民眾鐵門的犯案過程影像，敲成至少有2個凹痕。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲網友PO出該名涉案工人持疑似鐵槌之器械擊打受害民眾鐵門的犯案過程影像，敲成至少有2個凹痕。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書爆料公社PO文爆料，在台南市安南區的住處附近有工地工人在施工，因周日一大早噪音擾人而向工地反映是否小聲一點，未料竟遭工人對住戶大聲叫罵，並拿工具毀損住戶鐵門之後騎車逃離，工地人員說該工人為臨時工，他們也不知道是誰，也找不到這個人，市警三分局表示已著手偵辦中。

網友指出，2020年10月25日星期日早上7時50分左右，週日清早工地施工噪音過大，住戶向工地人員反映能否小聲一點，工人竟對住戶大聲叫罵，並拿工具毀損住戶鐵門之後騎車逃離。事後詢問工地人員得到的回覆是：「此工人為臨時工，他們也不知道是誰，也找不到這個人」。當日有報警備案但不了了之。網友並指工地方面也都當無此事發生，讓人無法接受！

▲網友PO出該名涉案工人持疑似鐵槌之器械擊打受害民眾鐵門的犯案過程影像，敲成至少有2個凹痕。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

網友表示，「週末假日一早就被施工噪音驚醒，而且法規規定最少要8時之後才能動工，但工地卻早早就開始操作機具擾人清夢，住戶不堪其擾跟工地反映，居然卻反被工人威嚇，監視器都拍到了，但工地不當回事還以該名工人是臨時工找不到人，讓住戶擔心之後會遭到該名工人再次報復，網友說「慶幸的是當天是假日，鐵門沒那麼早開起來，不然讓他衝進屋裡又會是另一個故事了…，現在每天過著提心吊膽的日子，深怕他又找上門來！」。

▲網友PO出該名涉案工人持疑似鐵槌之器械擊打受害民眾鐵門的犯案過程影像，敲成至少有2個凹痕。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

網友指出，環保局《噪音管制法》第8條公告實行細則：每天晚上10時至隔天上午8時、例假日中午12時至下午2時時段，不得使用動力機械妨礙安寧，否則開罰3千元以上、3萬元以下罰鍰；建管處《建築工程夜間及例假日施工管理辦法》：平日晚間10時至隔天上午6時，例假日晚間6時至隔天上午8時、中午12時至下午1時禁止施工，違者開罰1萬8千元至9萬元罰鍰。

此 PO文引起其他網友熱議：「建商才不會鳥你要不要休息，他只管房子有沒有蓋完。」看到監視器畫面後網友也覺得該名工人的舉動太扯了：「但既然有跟警局報案，而且監視器畫面都有拍到了，警方要跟工地調工人的資料電話不難吧！」、「大概覺得是小事又想吃案吧！」、「臨時工也是工地他們請來的，最好是可以當作不用負責的理由，當大家白痴嗎？」、「直接告他毀損罪，連建設公司一起告，因為他們有僱傭關係，應付監督的責任。」。

台南市警三分局指出，海南派出所10月25日上午7時許獲報，府安路5段98巷有工地施工工人與住戶糾紛案件，經警方到場為方姓住戶向警方表示，係因工地施工及工人大聲講話妨礙安寧，爰與施工人員發生爭執，警方到場後該工人已離去，方民並表示該名工人有持木棒敲他住處鐵門，並提供警方對方車號，經員警初步追查該車號有誤，且工地負責人未在場，處理員警當下無法立即查明該工人身份；後處理員警再前往該處洽詢工地主任表示，該工人為臨時工，無聯絡方式，亦會儘快查明了解該工人身份；經員警再至該住戶關心，該住戶家人表示鐵門稍有凹損，不影響升降功能，暫不提告。

市警三分局表示，後續警方將持續追查，因本案屬告訴乃論罪，警方將協助方民提告毀損相關事宜。目前全案由市警三分局海南所調查偵辦中。　　

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