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比安非他命毒4倍！新興毒品MMA致死率高　全台扣8千包

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記者張君豪／台北報導

警政署鑒於新興毒品MMA（學名：甲氧基甲基安非他命）因毒性是安非他命4倍，但是藥效較為和緩常導致民眾吸食過量，致死率相當高， 死亡案件從2019年10月至2020年5月明顯增加，警方調查發現主要濫用地點以住宅占63%為最多，視聽歌唱、住宿業場所占30%次之。為防制新興毒品濫用，警政署在今年10月16到30日執行「防制營業場所毒品犯罪專案行動」，動員20956人次警力，臨檢3040家易涉毒營業場所，盤查50536人次，查獲毒品案169件400人，查扣各級毒品毛重4.76公斤、毒品咖啡包8376包、毒品藥錠108顆等證物。

▲內政部警政署與刑事局發動全國新興毒品掃蕩專案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部警政署與刑事局發動全國新興毒品掃蕩專案，由刑事局副局長廖訓誠對外說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部警政署與刑事局發動全國新興毒品掃蕩專案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部警政署與刑事局發動全國新興毒品掃蕩專案，圖為警查扣毒咖啡包分裝廠大批成品。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署指出，根據毒品危害防制條例第31之1條、特定營業場所執行毒品防制措施辦法規定，視聽歌唱、舞廳、酒吧、酒家、夜店、住宿業等6類營業場所，發現有人施用、持有毒品，應立即通報警察機關。業者若沒事先通報遭警方查獲毒品，將由縣市主管機關列管3年，業者在列管期間應執行毒品防制措施，未執行者主管機關將可處新臺幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰。

▲內政部警政署與刑事局發動全國新興毒品掃蕩專案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部警政署與刑事局發動全國新興毒品掃蕩專案，圖為基隆市警方查獲的新興毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

全台警掃蕩新興毒品期間，在各地127家營業場所查獲涉毒案件，將加強臨檢查察，避免該處再次涉毒；其中有50家未列管場所，警將交由地方政府進行列管；再被查獲毒品也會重新列管3年。

桃園市警局日前在蘆竹區查獲外籍移工違法經營舞廳，在舞廳內販賣毒品，主嫌移送偵辦後裁定羈押禁見，屋主也配合立即拆除舞廳，警方這次行動發現有42家列管的「特定營業場所」未落實毒品防制措施，也將移請地方政府裁罰。

這次全國肅毒行動，北市士林警分局10月22日到屏東縣九如鄉某汽車旅館，查獲蕭姓男子等3人販毒集團，查扣安非他命約2公斤。刑事局偵三大隊10月28日在新北市永和區查獲混合型毒品分裝場1座，現場查扣毒品咖啡包6,752包、第三級毒品一粒眠730公克、包裝袋2萬247個、製毒原料及設備1批、子彈35顆及犯罪使用之自小客車2部等證物。

基隆市刑事警察大隊年10月22日，在基隆市信義區某商旅查獲朱姓藥頭，發現身上有毒品咖啡包320包、第三級毒品愷他命9包、電子磅秤1台及毒品分裝袋1批等證物。高雄市三民一警分局則在10月18日在高雄市前金區查獲耿姓男子販毒案，警方發現耿男為汽車旅館幹部，透過與藥頭購買安非他命後，在旅館內吸食甚至販售，現場查扣第二級毒品安非他命2.5公克、電子磅秤1臺、注射針筒及毒品分裝袋等證物。

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