假姪子來電借錢周轉　桃園男匯出18萬...郵局緊急攔截保住了

▲桃園市詹姓男子2日下午接到自稱是其姪子電話，聲稱要借錢周轉，詹男匯出18萬元後打電話確認發現有詐趕緊報警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區詹姓男子2日接到自稱是其姪子的電話，聲稱急需資金周轉，詹男一時以為真的是其姪子電話，到郵局臨櫃匯款18萬元，事後打電話給真姪子確認是否收到錢？真姪子一頭霧水說沒向他借錢，詹男趕緊報警求助，在郵局人員協助下將匯出18萬元回存詹男帳戶。大園警分局表示「假姪子真詐財」確有其事，遇到可疑電話應先查證確認，以免受騙上當。

大園警分局表示，60歲的詹姓男子2日下午接到自稱是其姪子來電，誆騙最近換了手機門號，還向詹男噓寒問暖，詹覺得聲音很像信以為真，假姪子以做生意需要資金周轉為由向詹借18萬元，詹男為幫助姪子立即趕往郵局匯款。

詹男匯款後回撥假姪子手機，欲確認是否收到匯款，但始終無人接聽，詹覺得有異，撥打姪子原本手機號碼，電話傳來真姪子的聲音，一頭霧水說根本沒有借錢周轉這檔子事，詹男驚覺受騙上當，感忙到觀音區草漯派出所報案請求協助。

▲桃園市詹姓男子2日下午接到自稱是其姪子的詐騙電話，詹男匯出18萬元驚覺受騙，草漯派出所員警陪同至郵局請求協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

草漯派出所警員蕭凱、謝在哲據報後立即向草漯郵局經理聯繫，得知該筆18萬元款項尚未匯到對方指定帳戶內，立即陪同詹男到郵局確認身分，順利將18萬元回存到詹男帳戶，詹確認18萬元回存帳戶內開心不已，感謝員警熱心協助，讓他保住辛苦積蓄。

大園警分局說，警方除將追查詐騙集團外，也呼籲「假姪子真詐財」確有其事，民眾若接獲可疑電話應仔細查證清楚，如有疑問可撥打165反詐騙專線或到就近派出所詢問確認，以免受騙上當。

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