桃園大溪民宅火災10分鐘撲滅　屋主行動不便葬身火場

▲桃園市大溪區1棟4層樓民宅3日上午發生火警，消防人員在10分鐘即撲滅火勢，但江姓屋主卻葬身火窟。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區員林路一處4層樓鋼構民宅3日上午發生火警，桃園市消防局趕往火場灌救，並在10分鐘內撲滅火勢，但清理火場時卻發現江姓屋主不幸葬身火窟，屋主家屬對哥哥葬身火場悲慟不已，起火原因與損失金額仍待鑑識人員調查釐清。

桃園市消防局3日上午10時42分接獲報案，大溪區員林路一棟4層樓民宅發生火警，第四大隊圳頂分隊立即派員到場灌救，總計出動12輛各式車輛、26名警義消到場，起火點在1樓後方房間內，消防人員在10分鐘內即撲滅火勢，但房間內53歲江姓男子逃生不及已明顯死亡。

▲桃園市大溪區1棟4層樓民宅3日上午發生火警，消防人員10分鐘撲滅火勢，但江姓屋主不幸葬身火窟。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，53歲的死者疑因中風導致行動不便，警方通知江姓屋主家屬，據了解，死者與弟弟夫妻同住，火警發生時，弟弟與弟媳都外出，接到警方通知趕回來才發現哥哥已死亡悲痛不已，因為當時只有江男1人在家，夫妻不清楚火警為何發生。

桃園市消防局表示，起火面積僅5平方公尺，火勢撲滅後發現床鋪與部分傢俱被燒毀，江姓男子則因行動不便來不急逃生被燒死，至於火警發生原因與損失有待鑑識人員調查後釐清。

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