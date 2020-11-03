公視18位董監事候選人出爐　施振榮入列　江春男沒上榜

▲施振榮入選公視第7屆董事候選人。（圖／智榮基金會提供）

記者林育綾／台北報導

公視董監事名單受到各界討論不斷，今（3）日文化部宣布，有關公視第7屆董監事遴選，行政院已再提名施振榮等14位董事候選人，以及高文宏等4位監事候選人，卻沒有先前討論度極高的江春男。11月9日上午將召開審查會議，由立法院各黨團推舉的審查委員，包含民進黨團8位、國民黨團5位、民眾黨團及時代力量黨團各1位，合計共15位審查委員進行審查。

文化部表示，公共電視第6屆董事會於108年9月25日任滿，行政院前於108年9月2日提名21位董事與5位監事候選人，9月9日由立法院各黨團推薦代表所召開的的審查會議中，僅同意通過7位董事及1位監事，人數尚不足以組成董事會。

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因此行政院此次以「族群文化及藝文、傳播及學術領域、經營管理」三大面向，並符合公視法第13條，明定族群代表性及性別比例等原則，再提名14位董事候選人如下：王亞維、王俊博、杜奕瑾、周奕成、施振榮、洪馨蘭、高志尚、唐美雲、孫嘉穗、陳翠蓮、張錦華、聞天祥、劉昌德及謝金河，其中唐美雲及施振榮2位董事候選人係現任董事。監事方面，則再提名王毓莉、張玉佩、高文宏及蔡惠卿等4人，其中張玉佩為第6屆董事，本次則提名為監事候選人。

文化部同時表示，此次再提名的人選皆有充分的專業經驗與社會資源，未來能夠與已通過審查的董、監事通力合作，為公視開拓新的視野。文化部完全尊重審查委員會的職權，也期盼公視第7屆董事會能盡速組成開始運作，帶領公視繼續扮演推動臺灣公民社會前進的角色。文化部長李永得明（4）日將召開記者會，親自說明提名原則。

▼行政院再提名公視第7屆董監事候選人名單（圖／文化部提供）