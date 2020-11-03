林鄭月娥赴北京　爭取支持「復甦香港經濟」措施

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥3日下午啟程前往北京，將向北京中央相關部委提出支持香港經濟復甦的措施，包含爭取與內地（大陸）通關，並預計於25日發表新一份的施政報告。

林鄭月娥指出，訪問北京期間，她會與四至六個部委會面，爭取中央支持香港在金融互聯互通、國際創科、中醫藥，以及作為國際航空樞紐等方面的發展，也會向相關部委講述香港最新經濟情況，討論本港融入國家發展大局，包括「十四五」規劃和粵港澳大灣區建設等工作。

林鄭月娥強調，香港參與大灣區發展的討論尤其重要，習近平在深圳發表的重要講話也提到希望更方便香港市民，特別是青年在大灣區發展、工作、就業、創業。

林鄭月娥表示，她率領5名政策局局長訪問北京，其中食物及衛生局局長陳肇始會向中央相關官員交代本港防控疫情工作，爭取香港無須達到14天沒有新冠確診個案，也可恢復香港和內地的人員往來。

林鄭月娥提到，市民關心兩地人員何時可恢復往來而無須接受強制檢疫，因這對本港商業活動、專業服務，以至巿民探親、看病、上學也十分重要，有關設立健康碼的工作已準備就緒，降低病毒檢測費用方面也取得一定成效，但香港要在一段時間內達到零確診個案有一定難度，最重要是展示香港有能力嚴控疫情。

林鄭月娥完成北京的行程後，將轉往廣州和深圳，分別與廣東省和深圳市領導會面，商討加強合作。