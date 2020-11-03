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全聯「暖鍋雞湯」冬令期間限定79折　火鍋湯底熱銷5名排行出爐！

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▲▼ 全聯火鍋。（圖／業者提供）

▲全聯主打5款暖鍋雞湯，11/6至11/12期間限定祭出優惠最低79折起。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

為迎接冬令進補，全聯福利中心主打5款暖鍋雞湯，11/6至11/12期間限定祭出優惠最低79折起，包括「鹿茸烏骨雞湯」、「土地公麻油丁酒雞湯」、「郭老師薑母鴨」等；另外先前在9/4搶先開跑的火鍋祭，期間陸續推出超過50支湯底，熱銷前5名排行也出爐，2個月賣破10萬包！

全聯主打5款暖鍋雞湯，11/6至11/12期間限定祭出優惠最低79折起，包括進補必備「鹿茸烏骨雞湯」年度暢銷推薦，特選純正烏骨雞配合多種漢方中藥材，細火慢熬加上少許米酒，湯頭甜甘香醇，原價299元，特價269元。而「土地公麻油丁酒雞湯」是竹山紫南宮聯名款，新鮮雞肉與老薑麻油的完美組合，湯頭溫口不燥熱，原價169元，特價139元；「郭老師薑母鴨」則經6小時長時間熬煮，原價199元、特價159元。

此外，搭配全聯土雞節特別推出「淮山蓮子燉土雞湯」，嚴選優質紅羽土雞，特級蓮子和淮山等多種漢方食材，遵循古法熬煮，肉質細嫩，原價299元，特價239元。同步推薦網購暢銷品「金牌師傅紅燒羊排爐」選用澳洲6個月小羔羊排，羊大骨熬煮湯頭12小時，藥膳香氣濃郁，立冬吃鍋必買，原價250元，獨家優惠售價199元。業者預計，5款商品可創下超過1200萬的業績。

▲▼ 全聯火鍋。（圖／業者提供）

▲全聯火鍋祭開賣近40款獨家名店火鍋湯底。（圖／業者提供）

看好台灣消費者愛吃火鍋、想隨時吃火鍋需求，自2014年起率先喊出「火鍋祭」活動，帶起各大通路火鍋湯底風潮，如今常溫火鍋湯底已成為全聯的破億商品，業績連續6年成長兩位數，去年更突破2億元業績，其中天氣較冷的12月至1月，更有效帶動冷凍調理食品、冷凍丸類、火鍋料等週邊吃鍋商品業績，皆較前年同期有兩位數成長。

全聯今年火鍋祭在9月4日搶先開跑，特別強打獨家限量名店鍋物，期間陸續推出超過50支湯底，其中有近30支新品與近40支獨家販售品項，包含新上架的排隊名店鍋物，如「這一鍋」、「麻神」、「聚」、「石二鍋」、「紅豆食府」等，截至目前為止，常溫湯底已賣超過35萬包，創造破5500萬業績。

而火鍋湯底「熱銷前5名」也出爐，名次依排行依序為：「馬辣-麻辣鍋火鍋湯底」、「小蒙牛-蒙古養生鍋火鍋湯底」、「太和殿麻辣紅湯火鍋湯底」、「桂冠山頭火監製-鹽味豚骨鍋」、「十味觀正宗東北風味酸菜白肉鍋」，2個月銷量加起來破10萬包。

▲▼ 全聯火鍋。（圖／業者提供）

▲全聯獨賣桂冠Laksa叻沙鍋。（圖／業者提供）

冷凍湯底部分，全聯引進桂冠新推出的亞洲四國經典湯底，包含「天皇濃乳鍋」、「乾隆酸白鍋」、「Laksa叻沙鍋」、「韓式部隊鍋」等，其中獨家販售的「Laksa叻沙鍋」，以濃郁香甜椰奶、蝦醬、香茅等多種經典香辛料製成，打造多層次濃郁湯底，預計又將掀起消費者嚐鮮風潮。

另外，全聯更開設實體快閃火鍋店「全火鍋」，自9/11起開幕至今相當熱門，「請支援收銀」周邊商邊更是話題不斷。而家樂福也緊接開設自有品牌火鍋店「樂福鍋」，首間店就落在桃園內壢店，且是在賣場內靠近生鮮區域，主打食材全使用自家產銷履歷，包括有機蔬果、肉品海鮮等，就是要民眾吃得健康，一鍋價格約200至300元間，還有飲料、甜點吃到飽。業者也透露，未來將拓展至少10個分店據點，提供更安心的餐點選擇。

▲家樂福火鍋店。（圖／業者提供）

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